¿Gaby Spanic lanza indirectas para Alicia Machado y La Casa de los Famosos?: “Aquí no hay envidias, no hay difamaciones”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que para Gaby Spanic, La Casa de los Famosos y Alicia Machado no existen. La actriz, famosa por protagonizar telenovelas como “La Usurpadora” y “Como Tú Ninguna”, ha decidido pronunciarse sobre todo lo anterior sin hacer referencia directa a ellas, pero lanzado, lo que muchos consideran, indirectas por claras y directas.

A través de un Live en Instagram la venezolana dijo que en la actualidad ella está feliz por el trabajo que ahora desempeña en el programa “Dancing With The Stars”, en el que participa en Hungría. Estar ahí rodeada de gente tan profesional y honesta, según sus palabras, la tienen contenta. Según dice ahí, pese a ser también una competencia, no hay difamaciones, ni envidias.

“Yo estoy fascinada de verdad, rodeada de tanta gente tan profesional, tan lindos por dentro y por fuera, sin rollos”, dijo Gaby Spanic. Ahí también agregó: “Aquí no hay envidias, no hay difamaciones… aquí todo es tan real. También aseveró que ahí en donde está ahora la gente además de generosa, se apoya mucho mutuamente.

Hay que señalar que ante la victoria de Alicia Machado en “La Casa de los Famosos”, y por el conflicto que ahora hay entre ella y Gaby Spanic, la fama o la popularidad de esta última está por los suelos. Pero no. Parece que esto es lo que está queriendo demostrar la protagonista de éxitos como “Emperatriz”, ” La Instrusa” y “La Otra Cara de Alma”. Y es que sus fans siguen apoyándola como el primer día y por eso ha compartido uno de los últimos mensajes que le han llegado al corazón, en donde sus fans le expresan lo siguiente:

La actriz también se ha refugiado en su fe. Así lo demuestra en una de sus últimas publicaciones, en donde la están maquillando y al fondo suenan varias alabanzas de Jesús Adrián Romero. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Sigue Leyendo:

Gaby Spanic ignora a Alicia Machado, la ganadora de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Alicia Machado sobre una posible reconciliación con Gaby Spanic: “No creo que eso surja por ahora”

Daniel Ferrer, manager de Alicia Machado, aclara que ella nunca ha sido envenenada por la actriz Verónica Montes