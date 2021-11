Thibaut Courtois atribuye quedar fuera de los Premios The Best a un castigo de FIFA: “Yo sé lo que valgo, eso es lo que importa”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El guardameta Thibaut Courtois compareció en rueda de prensa en la previa del partido frente al Sheriff por la quinta fecha de la UEFA Champions League, un día después de conocer que no está nominado a los Premios The Best de la FIFA.

Los periodistas le preguntaron al jugador del Real Madrid si le sorprendió el hecho de no estar entre los mejores cinco guardametas de la temporada.

“No voy a comentar por qué no estoy nominado para The Best. Creo que es por algo que comenté hace un mes, pero ya está, Que gane al que se lo den. Los premios individuales no son importantes”, declaró el belga.

“Prefiero ganar la Champions y la Liga. Lo del The Best no me sorprende tanto por mis comentarios. Yo sé lo que valgo, eso es lo que importa”, agregó.

💬 @thibautcourtois: ''Vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido y clasificarnos para la siguiente fase.''#UCL pic.twitter.com/RsYwAAt9RS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2021

¿Qué fue lo que dijo sobre la FIFA y UEFA para recibir ese castigo? Tras el partido por el tercer puesto de la UEFA Nations League, el guardameta estalló en la conferencia de prensa y no dejó nada al azar: “Solo lo jugamos porque significa dinero extra para la UEFA”.

Declaración completa del guardameta

“Es algo malo que no se hable de los jugadores. Y ahora escuchas que se jugarán una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. ¡No somos robots! Son más y más partidos y menos descanso para nosotros y nadie se preocupa por nosotros. Así que al final los mejores jugadores se lesionarán y se lesionarán y lesionarán. El año que viene tenemos una Copa del Mundo en noviembre, tenemos que jugar hasta finales de junio nuevamente. ¡Nos vamos a lesionar! Ya nadie se preocupa por los jugadores. Tres semanas de vacaciones no son suficientes para que los jugadores puedan continuar durante 12 meses al más alto nivel. Si nunca decimos nada, será siempre lo mismo”, finalizó.

