Carlo Ancelotti advierte riesgos en el calendario del fútbol: “Esta dinámica no es buena” [VIDEO]

El técnico italiano Carlo Ancelotti criticó el actual calendario futbolístico, que, afirmó, provoca numerosas lesiones en los jugadores y afecta al juego de los equipos, y, sin pronunciarse sobre si la solución es la Superliga que defiende su presidente, Florentino Pérez, pidió cambios.

“La dinámica del fútbol actual no es buena, tenemos que cambiarlo. Con la Superliga o con otra cosa, no sé, no soy el más indicado para decirlo, pero sé que esta dinámica no está bien. Son demasiados partidos, muchas lesiones y baja la calidad del fútbol. No puedes poner el mejor equipo ni jugar a la intensidad que quieres. Esto tiene que cambiar”, señaló.

“No es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. Sin sentido, no lo sé, pero está claro que es demasiado. Lo está diciendo todo el mundo, los jugadores, los clubes, los entrenadores… tiene que cambiar. La dinámica actual del fútbol no está bien, ojalá cambie con sentido, no sin él”, añadió.

Tras perder a gran parte de su plantilla para los partidos con sus selecciones y con la mirada puesta en ir recuperando lesionados, Ancelotti admitió que sus futbolistas llegan “cargados” a la visita al Granada con la que el Real Madrid retoma el pulso liguero.

“Es normal que lleguemos así, pero estoy bastante contento. Vuelve Rodrygo mañana y la próxima semana Fede Valverde. Esperamos pronto a Hazard. El equipo físicamente está bastante bien, ojalá lo hagamos bien hasta Navidad porque tenemos partidos muy importantes en Liga y tenemos que arreglar el grupo en la ‘Champions’. Son partidos que van a costar físicamente y también mentalmente”, auguró.

El técnico madridista, pese a todo, ve a su equipo en buena línea: “Después del último parón el equipo ha mejorado, hemos encontrado más continuidad en el juego y los resultados. Tenemos confianza y una buena dinámica. Tengo mucha fe y confianza de que lo vamos a hacer bien”.

Sobre el estreno de Xavi Hernández con el Barcelona, el entrenador del equipo blanco está convencido de que “aportará algo nuevo” a su eterno rival y reflexionó sobre la mano dura en los entrenadores.

“Cada uno tiene su manera de liderar. Con todo el respeto, lo puede hacer como quiera. Yo no me considero mano dura porque no es mi carácter. En mi experiencia nunca he tenido profesores, padres ni entrenadores con mano dura, no sé lo que es, pero respeto al que lo utiliza”, sentenció.

