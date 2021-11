Priyanka Chopra desmiente los rumores sobre su supuesta separación con Nick Jonas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las redes sociales estuvieron los pasados días llenos de bastantes rumores e indicios que aseguraban el fin de la relación entre la actriz hindú Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas.

Dichas patrañas surgieron cuando Priyanka Chopra eliminó el apellido de su marido en sus cuentas de Twitter e Instagram, un cognombre que empezó a usar cuando se comprometió con Nick Jonas en 2018; sin embargo, la cantante de 39 años salió a desmentir esos chismes que involucraban la separación junto al miembro de la agrupación estadounidense Jonas Brothers.

La estrella de Bollywood dio unas declaraciones al programa The Tonight Show para promocionar su nueva película ‘The Matrix Resurrections‘ y en dicho medio declaró que para ella era sumamente importante el haber agregado el apellido de su esposo al suyo, manifestando que no era una manera de perder su identidad, sino de concebir necesariamente una vida conjunta con Nick Jonas: “Siempre quise agregar su nombre al mío porque siento que así nos vamos convirtiendo en una familia, y yo soy un poco tradicional y de la vieja escuela“, comentó Priyanka Chopra.

A pesar de que la actriz hindú confesó que su relación con Nick Jonas todavía se mantiene a flote en el panorama norteamericano, lo cierto es que muchos internautas empezaron a ahondar en diversas conjeturas que podría traer consigo algunos documentos legales para tramitar su divorcio o que simplemente estén pasando por un momento difícil en su matrimonio, pero esto parece ser un simple rumor originado totalmente sin intención.

La pareja hace poco compró una casa en Los Ángeles y el pasado jueves 4 de noviembre tanto Nick Jonas como Priyanka Chopra asistieron al Diwali, un festival hindú que dura solamente cinco días y es un evento super especial para la actriz de 39 años.

Todo parece indicar que la relación entre Priyanka Chopra y Nick Jonas sigue vigente y el hecho de que la celebridad de Bollywood haya eliminado el apellido de su esposo en sus redes sociales no significa nada en especial.

Una prueba que demuestra su amor eterno hacia Nick fue el video que compartió el miembro de los Jonas Brothers en su cuenta de Instagram, donde aparece haciendo pesas y en el cajón de los comentarios se suele apreciar un tierno mensaje que escribió su esposa, el cual dice lo siguiente: “Damn! Acabo de morir en tus brazos“, fue el texto que escribió Priyanka Chopra acompañado de unos emoticonos. View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

