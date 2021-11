Black Friday 2021 en Amazon: 7 gadgets de cocina que debes tener

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saltemos el preámbulo: las mejores ofertas de cocina de Amazon Black Friday 2021 están disponibles ahora mismo. Están listas para que lo único que tengas que hacer es presionar el botón para agregar a tu carrito. aprovecha las últimas horas de estas atractivas ofertas que en algunos casos suelen extenderse a lo largo del fin semana. Sin lugar a dudas Amazon, resulta una de las mejores plataformas para comprar esos gadgets de cocina que resultan una verdadera ganga en oferta. De hecho, se ha comprobado que los artículos de cocina como batidoras, máquinas de café, licuadoras, y claro las muy de moda freidoras de aire, además de otras curiosidades que nos hacen la vida en la cocina más fácil: son de los artículos más vendidos en este magnífico día de ofertas que todos amamos. Así que nos dimos a la tarea de recopilar 7 de los productos con mejores descuentos, además son muy lindos y prácticos ¡Toma nota!

1. Batidora KitchenAid Artisan Mini Plus

Costo normal: $350

Costo Black Friday: $300

Para comprarla da click aquí

No hay mejor batidora de pie para espacios pequeños que KitchenAid Mini Plus. Tiene toda la potencia de un modelo clásico con 3.5 qt. de capacidad que puede mezclar hasta cinco docenas de galletas a la vez y además es increíblemente práctica de manejar y resguardar. No lo pienses más es una de las mejores inversiones que harás en tu vida, no solo es ideal para todo tipo de recetas de repostería, es perfecta para cualquier tipo de platillos.

Batidora Kitchen Aid. /Foto: Amazon

2. Máquina de hielo GE

Costo normal: $579

Costo Black Friday: $549

Para comprarla da click aquí.

¿Existe algo más tentador que tener hielo siempre listo en casa? No solo es una maravilla de gadget para las fiestas y los calurosos días de verano, nos hace mucho más agradable la vida en casa e inclusive es un buen aliado para ciertas recetas de cocina. Está maquina de GE: Profile Opal Nugget, es un verdadero tesoro ya que produce una libra de hielo perfectamente masticable cada hora ¿Lo mejor? No se necesita conectar un ninguna toma de agua.

Máquina de hielo. /Foto: Amazon

3. Bolsas reutilizables, Stasher

Costo normal set de bolsas: pequeñas $55 y grandes $64

Costo Black Friday: pequeñas $41 y grandes $58

Para comprarla da click aquí.

Hoy en día todos debemos de ser más conscientes y detener el uso de plástico, es una de las medidas más importantes para proteger al medio ambiente. Una gran estrategia para lograrlo es el uso de bolsas de silicona reutilizables, que además son aptas para lavavajillas, microondas, congeladores y hornos. Y tienen la genialidad de venir en bonitos colores como azul pastel y rosa chicle.

Bolsas de silicona./Foto: Amazon

4. Licuadora Vitamix 5200

Costo normal: $400

Costo Black Friday: $450

Para comprarla da click aquí.

No existe un mejor momento del año para comprar una licuadora que en Black Friday y esta opción de Vitamix es simplemente perfecta. Es de lo más potente funciona para picar huelo, hacer purés de verduras, sopas, licuados y leches de nueces. No hay (casi) nada que la Vitamix 5200 no pueda manejar. Lo mejor de todo es que es de lo más fácil de usar.

Licuadora. /Foto: Amazon

5. Freidora de aire COSORI Max

Costo normal: $120

Costo Black Friday: $108

Para comprarla da click aquí.

En los últimos meses uno de los utensilios de cocina más de moda y recomendado por nutricionistas es la freidora de aire, de cierta manera es algo que no se necesita pero que absolutamente todos deseamos. Y es que nos ayuda a cocinar sin grasas y con la ,magnífica textura de los alimentos fritos. La freidora de Cosori Max es una de las mejores freidoras que hay disponibles y su precio es bastante accesible en comparación con otros aparatos de cocina. Tiene una capacidad de 6 cuartos de galón y 11 modalidades de cocción.

Freidora de aire. /Foto: Amazon

6. Hervidor eléctrico de cuello de cisne