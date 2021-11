6 alimentos que nunca deberías comprar en descuento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Photo by Jordan Madrid on Unsplash / Unsplash

Todos queremos ahorrar dinero, sobre todo en nuestro recorrido semanal al realizar las compras de comestibles. Especialmente somos más propensos a caer en la tentación de las numerosas ofertas que suelen ofrecer las tiendas de conveniencia más famosas. Sin embargo, existe un problema: estas rebajas económicas a menudo pueden estar cerca de sus fechas de vencimiento, lo cual puede poner en riesgo nuestra salud y aumentar el riesgo de padecer algunas enfermedades. También, cuando no se utilizan los productos de manera inmediata; terminarás por desperdiciar dinero en lugar de ahorrar.

Si bien comprar ciertos alimentos en oferta en el supermercado está totalmente bien, a veces puede ser un riesgo importante para la salud. De acuerdo con declaraciones de Maria Marlowe autora de The Real Food Grocery Guide, quien además es entrenadora holística de salud y nutrición. “Algunos alimentos, como los congelados, generalmente están bien para comprarlos en oferta, pero en muchas ocasiones es mejor pensarlo dos veces antes de otros “ya que es probable que caduquen muy pronto, o incluso ese día”.

Lo cierto es que la gente a menudo no entiende por qué las tiendas de comestibles marcan los alimentos en oferta. De acuerdo con algunos expertos, muchos consumidores no entienden la diferencia entre ‘vender antes’ y ‘consumo preferente’, de cierta manera cuando las tiendas de comestibles ponen artículos en oferta, los consumidores pueden pensar erróneamente que estos artículos son ‘malos’ porque han expirado ¿La buena noticia? Normalmente no es el caso, usualmente los supermercados pueden tener pautas diferentes sobre cómo manejan los artículos. Dentro de las principales razones por las que los establecimientos suelen poner los artículos en descuentos incluyen: promociones enfocadas en artículos nuevos, para ayudar a reducir el inventario, artículos descontinuados y artículos de temporada poco después de las vacaciones.

De tal modo que cuando los artículos perecederos están cerca de su fecha de vencimiento: los supermercados quieren mover los artículos más rápidamente y reducir el desperdicio de alimentos. Muchos supermercados, como Ingles Markets, incluso tienen vías para reutilizar los artículos antes de que lleguen a su fecha de vencimiento (es decir, vender antes/consumir antes de las fechas) o si se han descontinuado. Estos pueden incluir el uso para el servicio de alimentos en la tienda o el suministro a un banco de alimentos o despensa de alimentos. Independientemente de la intención de un supermercado, existen algunos alimentos con los que hay que tener especial cuidado cuando estén a la venta en cualquier tienda de comestibles.

1. Frutas o verduras precortadas

Normalmente las opciones de frutas y verduras precortadas suelen ser bastante accesibles y prácticas, sin embargo en la mayoría de los casos es probable que estén a punto de caducar. La buena noticia es que cuando están en oferta, son un gran aliado para ayudarnos a ahorrar; así que el secreto principal será no tardar en consumirlas. De lo contrario, aunque inspecciones su frescura y luzcan bien, es mejor no utilizarlas y apostar por las variantes frescas de temporada.

Vegetales. /Foto: Shutterstock

2. Aguacates

Dependiendo el estado en el que te encuentres es probable que los deliciosos aguacates, suelan ser un producto caro y por lo mismo será difícil decirle que no a un aguacate barato. Sin embargo, la realidad es que normalmente son un producto que está en oferta cuando se encuentran demasiado maduros y esto no resulta de lo más atractivo en cuestiones visuales ni de textura. La mejor recomendación es comprar una buen dotación de aguacates verdes que irán madurando a lo largo de la semana y te permitirán disfrutarlos en condiciones óptimas.

Aguacate. /Foto: Shutterstock

3. Carne convencional, no orgánica

No importa qué tan bueno sea el precio: cuando se trata de productos animales, la calidad es clave. Por lo tanto siempre será mejor gastar un poco más en carne de alta calidad, es decir, orgánica, alimentada y criada en pastos. En los casos que encuentres productos cárnicos de alta calidad a la venta y aún no han llegado a la fecha de caducidad, es posible que se presente una buena oportunidad de ahorrar. Sin embargo, es vital revisar la fecha de caducidad y el origen de los productos. Apuesta por elegir los cortes caros que son rebajados para la “venta rápida” a medida que se acerca su fecha de caducidad.

Carne./Foto: Shutterstock

4. Mariscos de cultivo

Los mariscos suelen ser una de las opciones de proteína de alto valor biológico más caras y es por ello que siempre que estén en oferta los consumidores se muestran muy emocionados. Sin embargo, independientemente si hay una oferta especial o no, los mariscos cultivados no son los favoritos de los expertos. De hecho, se sabe que los mariscos silvestres son una opción más saludable, ya que por lo general tienen menos contaminación de PCB en comparación con los de cultivo, y son significativamente más bajos en calorías y grasas saturadas en comparación con los de cultivo. Las versiones de pescados y mariscos salvajes, son más frescas y nutritivas. Por ejemplo, el salmón salvaje tiene una proporción más ideal de omega 6: omega 3, mientras que el salmón cultivado es mucho más alto en omega-6 proinflamatorio, lo que no es ideal. Dependiendo de la procedencia del pescado, en los últimos meses se ha dicho que existe la posibilidad de que el pescado de cultivo sea tratado con antibióticos.

Mariscos. /Foto: Shutterstock

5. Cereales

Para todos los amantes de los cereales de caja, que aman adquirir las ofertas típicas de los supermercados como es el caso de tradicional 2×1. La realidad es que nos expertos no recomiendan adquirirlos, el problema mayor no es la fecha de caducidad ya que siendo honestos se trata de productos de despensa con un largo tiempo de vida. Lo más importante es que al adquirirlos no estarás siendo tan consciente de tu salud, en su mayoría están hechos con granos refinados y azucarados y no son nada buenos para comenzar la mañana, ni como colación, cena y mucho menos para los niños. Apuesta por elegir cereales enteros como es el caso de la avena y

Cereales. /Foto: Getty images

6. Hojas de ensalada prelavadas y empaquetadas

Si las verduras para ensalada prelavadas y empaquetadas están a la venta, probablemente estén a punto de vencer. Al elegir una bolsa de hojas para ensalada, siempre te deberás dar a la tarea de revisar la fecha de vencimiento, también es igual de importante examinar el paquete para asegurarte de que estén frescas antes de comprarlas. En muchas ocasiones es bastante fácil darte cuenta de su frescura, ya que las hojas suelen verse machacadas y suelen derramar algún líquido café.

Bolsa de hojas para ensalada./Foto: Canva

—

