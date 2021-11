Burlas contra Karol G por seguir cantando durante su caída en concierto. A la Bichota la llaman: “Reina del karaoke”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La caída de “La Bichota”, Karol G, está dando mucho de qué hablar. Sobre todo porque mientras unos destacan que tras caer se levantó para seguir con el show, dizque “resurgiendo como el Ave Fénix”. Otros se burlan, porque durante la caída “no dejó de cantar”. Y es que al parecer, algunos creen, que la colombiana no estaba cantando en vivo, durante su concierto en Miami.

Desde muy temprano compartimos varias noticias sobre este incidente en nuestra cuenta de Facebook. Y ahí muchos, en el espacio de comentarios dejaron los siguientes mensajes: “Qué profesionalismo Nunca deja de cantar apesar del “porrazo””.

El hecho de seguir cantante durante la caída, según los mensajes de nuestros usuarios, generó mucha risa entre éstos. Y así también en otras redes sociales. Nuestros seguidores, algunos, decían: “Es una dura, seguía cantado mientras rodaba”. “Cantando con playback asi cualquiera hace show siga así”. “Mientras rodaba seguia cantando. Eso se llama ser profesional”. Mientras que alguien más agregó que ahora “La Bichota” es definitivamente: “La reina delkaraoke”.

Necesito que esto le pase al dólar y no a Karol G. pic.twitter.com/Kn9tRrs33O— Alejandro (@diegoalejocm) November 27, 2021

Al final de su caída, la cantante se quedó uno segundos tomando aire y recuperándose del impacto de rodar, frente a miles de personas. A sabiendas de que este video pasaría a formar parte de su carrera y nunca llegaría al olvido, gracias a las redes sociales. El momento que la cantante y compositora colombiana, Karol G, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Miami. Así el golpazo



(VIDEO) https://t.co/9Fi9lijZ2l pic.twitter.com/iRuGKgBGLT— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 27, 2021

La cantante, en el mismo concierto, reconoció entre lágrimas, no sólo que le dolía todo el cuerpo, sino que además se había roto todas las uñas. Pero que tal vez todo había pasado debido a la emoción de haber llenado a la arena de Miami, por primera vez. Luego delante de sus fans se quebrantó y lloró. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Por otra parte sus fans, aún cuando replican el video, aseguran que ella sigue siendo una reina. Pero también reconocen que en efecto, nunca dejó de cantar, hecho que molesta a algunos y les da risa a otros. Se cayó Karol G del escenario,

pero no del pedestal.



R e i n o t a 👑 pic.twitter.com/Ch5zXq9o1l— Pilypink (@pilypink) November 27, 2021 Karol G is so talented that even when she fells off you can still hear her singing 🥰🥰 pic.twitter.com/zmru0x4J9k— Łevi (@levilipa) November 27, 2021 Jajajajaja indignados que porque Karol G hace playback en los conciertos… Con el respeto e irrespeto que todos ustedes me merecen, pero… pic.twitter.com/G3d5LhWOdn— Charolastra (@taltalivan) November 27, 2021

