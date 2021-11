Laura Bozzo dice que no le pagará “ni un solo peso” a Irina Baeva y Gabriel Soto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Laura Bozzo volvió a reaparecer en las redes sociales hace varios atrás para notificarle a sus seguidores que la deuda que tenía con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) en México finalmente fue saldada y ya pudo despedirse de la orden de aprehensión que tenía en su contra por evasión fiscal.

La presentadora peruana llegó a pagar un estimado de $90,000 dólares para así suspender definitivamente el acuerdo de aprehensión, así lo informaron diversos medios locales. Esto sin duda fue una agradable noticia para Laura Bozzo, quien pudo festejar por todo lo alto la orden de aprehensión que se le había impuesto en su contra el pasado 2020.

Posteriormente, dicho acontecimiento dio mucho de que hablar en los medios de comunicación y gran parte de los corresponsales aprovecharon esa noticia para ahondar mucho más sobre la situación fiscal de Laura Bozzo.

Mediante una entrevista a la revista TVyNovelas, la abogada peruana añadió que no le pagará la deuda saldada a Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de que ellos lograron ganar la demanda por daño moral que le habían impuesto a Laura Bozzo.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El Gordo y La Flaca, sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas“ Laura Bozzo

Asimismo, Laura Bozzo dio más detalles sobre Geraldine Bazán, la presentadora mexicana y expareja de Gabriel Soto, detallando que el actor había llevado a cabo su separación con la que fue su esposa en ese entonces, y eso a su vez, trajo consigo su infidelidad con Irina Baeva.

“Soy fanática de Geraldine Bazán“, expresó Laura Bozzo. “La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento”, agregó.

En este sentido, Laura Bozzo destacó lo siguiente: “Espero que Gabriel e Irina sean muy felices, que Dios los bendiga“, finalizó. Recordemos que tanto Gabriel Soto como Irina Baeva demandaron en octubre de 2020 a Laura Bozzo por delitos de difamación, acoso y amenazas luego de que la presentadora peruana arremetiera contra ellos por la supuesta infidelidad de Gabriel Soto a Geraldine Bazán.

Por otra parte, cabe resaltar que todavía hay una orden de apelación que le fue interpuesta por los actores y todavía debe esperar que ese inconveniente lo resuelvan sus abogados, todo esto con la finalidad de que la presentadora peruana pueda volver a tener una vida normal y así convertirse en abuela. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Sigue leyendo: