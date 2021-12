Jomari Goyso muestra su impactante antes y después de los esteroides

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jomari Goyso, el experto en moda y belleza, publicó una fotografía en donde muestra cómo lucía su cuerpo antes de comenzar a utilizar esteroides para hacer crecer sus músculos y cómo lucía antes.

El artista continúa hablando de la situación que lo llevó al quirófano para sacar dos bultos que le habían salido en su cuerpo, una consecuencia de los esteroides, con la intención de concientizar a las personas sobre estas sustancias que pueden resultar perjudiciales para la salud.

“Nuestra realidad que pretendemos no es cierta. El cuerpo que Dios me dio en el lado derecho, que no recibe likes y pasa desapercibido versus versus el cuerpo que agarra likes y la mayoría encuentra atractivo pero me mata por dentro… Esa foto es de hace 6 años, tranquilos, ya pasó esa etapa! Y la otra foto es de antes de comenzar los esteroides, si no sabes de qué estoy hablando mira el post anterior o mi podcast”, escribió Goyso junto a la fotografía que puso en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.2 millones de seguidores.

En una publicación anterior, Goyso habló de la necesidad que sienten algunas personas por ser aceptados en la sociedad y sobre los cuerpos naturales que no son aceptados en la vida pública.

“Un cuerpo natural no es atractivo en la sociedad que vivimos. Un cuerpo procesado y transformado quirúrgicamente si, por eso es el sueño de todos y todas obtenerlo. La pregunta que yo no me hice aquel día, y debería haberme hecho sería esta; ¿merece la pena perder la vida por la necesidad de sentirme aceptado?”, dijo sobre su decisión de usar esteroides, que le fueron proporcionados por su entrenador del gimnasio.

En su podcast habló sobre los trastornos que vivió con su cuerpo y su alimentación y concientiza a quienes lo escuchan sobre esta situación.

Jomari Goyso ingresó al quirófano sin decir por qué, luego fue que él mismo informó la razón que lo llevó a realizarse la intervención quirúrgica que estaba planificada para hace hace dos años, pero no se había podido realizar.

Sigue leyendo: Jomari Goyso está en el hospital: “Siempre en manos de Dios”

Los famosos se unen en oración por la pronta recuperación de Jomari Goyso que está hospitalizado

Jomari Goyso: “La necesidad de ser aceptados es muy grande y un cuerpo natural no es atractivo”