Jomari Goyso: “La necesidad de ser aceptados es muy grande y un cuerpo natural no es atractivo”

Jomari Goyso ha tratado de ser muy transparente con su público en las redes sociales. Por eso no ha dudado en compartir los pensamientos que ahora posee a raíz de su más reciente intervención quirúrgica. Sobre esto incluso conversó largo y tendido con Lourdes Stephen, su amiga y compañera en la conducción del programa “Sal y Pimienta”.

En Instagram el famoso crítico de Univision escribió: “La necesidad de ser aceptados es muy grande y desafortunadamente un cuerpo natural no es atractivo en la sociedad que vivimos. Un cuerpo procesado y transformado quirúrgicamente sí, por eso es el sueño de todos y todas obtenerlo. La pregunta que yo no me hice aquel día, y debería haberme hecho sería esta: ¿merece la pena perder la vida por la necesidad de sentirme aceptado? Cuando la realidad es, que el único que necesita aceptarse eres tú”.

Luego de esta reflexión Jomari Goyso agradece las oraciones de sus seguidores, las de sus amigos y fieles seguidores. Para luego invitar a quienes lo siguen a que escuchen todo su podcast en donde habla largo y tendido sobre esta situación.

El video además de estar en Spotify se encuentra en YouTube. Pero para este Sin Rodeo, Jomari se confió en las manos de Lourdes, porque aseveró que sólo a través de sus preguntas él iba a poder abrirse para contarle a su público las razones que lo llevaron al hospital.

Admitió que realmente no quería compartir su historia, porque le daba pena hacerlo. Sin embargo para dejarle una enseñanza decidió abrirse a sus fans: “Me removí dos bultos que me habían salido”, aseguró. De los famosos solo Luz García y Lourdes Stephen sabían porqué había tenido que operarse. Ni siquiera su familia sabía que el español había entrado al quirófano.

Es más el post lo subió a las redes sociales después de haber salido del quirófano. Jomari Goyso reveló que mantuvo en secreto su operación de toda su familia. Sobre todo porque no quería que su mamá se preocupara por él al punto de enfermarse del susto. Admite que tal vez no tiene justificación, pero lo hizo en secreto para no asustarla.

Se operó, según reveló, porque quiso ser un hombre musculoso. Porque aunque ya había logrado ser delgado, descubrió que eso no era suficiente, ahora necesitaba músculo. Esto lo llevó a los esteroides. “Tú te inyectas y los músculos crecen… y tú no te imaginas”, contó el español. Así descubrió que en efecto a mucha gente le gustó verlo así. Y empezó a inyectarse más y esto lo llevó a ponérselo en los glúteos. Lamentablemente el proceso indicaba que tenía que tomar muchos medicamentos, y reveló, con vergüenza, que nunca preguntó para qué eran esas medicinas.

Cuenta que llegó a esto, tomada la decisión ya con 30 años. Y con los años desarrolló dos bultos en el pectoral. Le dijeron que era normal y que para eso se tomaba los medicamentos pre-cáncer. Esto disparó sus alarmas. El problema fue que él se inyectaba de mala manera, razón que lo llevó al hospital porque se le infectó la forma en la que se estaba inyectando.

Escucha aquí toda su reveladora conversación:

