Padres que perdieron a sus hijos en Parkland, desconsolados por tiroteo en Michigan

El tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Michigan que dejó tres menores fallecidos y varias personas lesionadas el martes, se sintió fuerte en Parkland, al sur de Florida.



Desde ahí expresaron su sentir dos padres que perdieron a sus hijos en la masacre de Marjory Stoneman Douglas, ocurrida el 14 de febrero de 2018 y que dejó como saldo 17 personas fallecidas.



“Por mucho que trabajemos todos los días y no hayamos parado desde el 14 de febrero hace casi cuatro años, no es suficiente”, dijo el padre de Joaquín Oliver, Manny, quien habló para Frances Wang de CBS4.



Sobre este terrible problema que sigue asolando a Estados Unidos, añadió: “Es nuestra cultura la que está permitiendo que esto suceda. Esta es nuestra normalidad. Otras naciones no se ocupan de estas cosas”.



Manny Oliver habló enérgicamente contra la falta de control de armas en Estados Unidos, diciendo que actualmente la industria armamentista es la única ganadora. Y llamó a no echar la culpa a las enfermedades mentales, pues indicó, en otros países hay menores con diversos padecimientos, pero no tienen acceso a las armas.



Asimismo, externó su tristeza por las familias de los fallecidos en el tiroteo de una escuela de Michigan y al mismo tiempo dijo sentirse molesto y preocupado por las familias que sufrirán esa pérdida el día de mañana.



“Y eso es lo que realmente debería preocuparnos a todos, el hecho de que esto, todos sabemos, volverá a suceder”, sentenció.



Por su parte, Lori Alhadeff, que perdió a su hija Alyssa, señaló: “Mi corazón está con las familias de los tres niños que fueron asesinados hoy. Sé cómo se siente ese dolor”.



Y también destacó otro tema importante a abordarse en estos casos: el acoso.



“Si vemos algo, tenemos que decir algo. Los estudiantes simplemente pasaron por COVID, aislamiento social y ahora estamos de regreso en la escuela… ” y añadió: “Hay muchos efectos mentales que ocurren en el momento en que estaban aislados”.



La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, calificó el tiroteo como la peor pesadilla de todos los padres.

Una pesadilla que Oliver y Alhadeff han vivido durante los últimos casi cuatro años.

