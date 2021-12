Se acerca su cumpleaños 50 y Ricky Martin luce radiante mientras disfruta de Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ricky Martin ha deslumbrado a sus seguidores con una nueva aparición en las redes sociales este primero de diciembre, mes en el que arribará a los 50 años de edad pues el nació el 24 de diciembre.

El artista boricua publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, un video donde se le ve a bordo de un yate navegando sobre las playas de Miami. “Miami moments”, publicó junto al vídeo donde se puede oír la brisa y el mar.

Sin embargo, esa no fue la única publicación que hizo sobre ese momento que disfrutó sobre el mar. A ese video, lo siguió una fotografía en la que posa junto al reggaetonero Rauw Alejandro.

“Que sigan los éxitos, @rauwalejandro. ¡Representa! Fuerza en todo”, le dijo poniendo también una bandera de Puerto Rico, país de sus orígenes.

Ante tal imagen de dos de los astros boricuas más destacados de la música latina, los fanáticos no dudaron ni un segundo en pedirle una colaboración musical.

“¿Cuándo una canción juntos?” y “¿qué tal un dúo?” son algunos de los comentarios que se pueden leer, entre los cientos de piropos y hermosas palabras, pidiendo la colaboración.

Esta no ha sido la única publicación reciente del cantante boricua que ha ocasionado la reacción de sus fieles seguidores y es que hace unos días, cuando llegó a Miami, el cantante posteó una foto donde luce sin camisa y dejó ver todos los tatuajes que cubren sus brazos y su pecho.

La apariencia del artista boricua hace algunos meses fue noticia y es que levantó sospechas sobre unos posibles retoques estéticos tras aparecer en unas fotografías en las que lucía un poco diferente a lo habitual.

Sin embargo, luego de tantos rumores, el mismo Ricky Martin se pellizcó la cara para aclarar todas las dudas que surgieron en ese momento.

“Creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque yo supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro. Mira tengo líneas. Si me pongo bótox, si me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de esa entrevista, lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel y nada, simplemente me inflamé”, dijo para aclarar todos los rumores.

