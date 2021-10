Ricky Martin se pellizca la cara y para demostrarle a sus fans que “No” está operado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace poco, uno de los artistas latinos con más proyección internacional, Ricky Martin causó polémica por supuestamente haberse hecho algunos arreglitos y lucir irreconocible. Los memes en las distintas redes sociales no han mermado desde entonces y, aunque ya su equipo aclaró qué había pasado, Ricky MArtin prefirió hacer un video donde se pellizca la cara para demostrarle a sus fans que “No” está operado y que no tiene ningún tipo de fillers, ni Bótox.

“… Creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque yo supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro. Mira tengo líneas. Si me pongo Bótox, si me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de esa entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel y nada, simplemente mi inflamé… Pero nada ese día solo me inflamé y no quise suspender la entrevista, lo debí haber hecho para que no estuviese yo hoy teniendo que hacer este video…”, dijo Ricky Martin desmintiendo algún arreglo estético al tiempo que se pellizcaba la car y donde claramente se le veían sus líneas de expresión naturales por la edad. Además, también se le notaban sus canitas.

Pero lo cierto es Ricky Martin no está operado o al menos eso dijo. Lo que sí es cierto, es que las fans del cantante puertorriqueño no dejaron de lanzarle flores y piropos, tal como es costumbre: “Tú lo que estás es más bueno cada día”, “Si así como estás eres bello, bello siempre. No la pongas jajaja”. “Papasito que todo le queda bien”, “Sigues estando Ricky, súper bello”, “Divino como siempre”, “Pero si estás como el vino, más arrugas y nada de arreglitos, la edad te queda exquisita”, “Gracias a Dios no tienes necesidad de hacerte nada, eres el más bello de todos los bellos, cuídate”. View this post on Instagram A post shared by Zona Farandulera (@zonafarandulera.ec)

Con lo otro que anda arrasando Ricky Martin es con la gira junto a Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, la cual los llevará por varias ciudades de los Estados Unidos. Obviamente este trío tiene a muchas arrastrando las cadenas, pues no solo es talento que derrochan en tarima sino lo guapísimos que están los tres. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

