Adam Levine habla del tatuaje en forma de rosa que tiene en su cara ¿Todos quieren ser Christian Nodal?

Este miércoles Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo acudieron a una fiesta organizada por la revista Architectural Digest en Miami y a nadie se le pasó por alto que el vocalista de Maroon 5 lucía un nuevo tatuaje muy visible en la cara.

El diseño en forma de rosa podía tratarse de un homenaje tanto a su marca de tequila, Calirosa, o a su hija de cinco años llamada Dusty Rose y no resultaba demasiado extraño que hubiera decidido grabárselo en la sien izquierda porque no debe quedarle demasiado espacio libre en el resto del cuerpo para seguir ampliando su colección de grabados.

Sin embargo, el cantante ha querido aclarar ahora que no se ha apuntado a la moda de los tatuajes faciales, que ha conquistado a otras estrellas de la música como Justin Bieber o Post Malone, y que en realidad se trataba de una calcomanía que duró solo una noche.

“Este mensaje es para mi madre: no me he hecho un tatuaje en la cara. Los que me conocen saben que soy demasiado vanidoso, demasiado presumido, para tatuarme la cara. El resto del cuerpo, me lo tatuaría sin problema, pero no este rostro”, ha aclarado en sus Stories de Instagram, e incluso ha incluido una foto en primer plano para demostrar que no hay ni rostro de tinta en su cutis.

