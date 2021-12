Falso repartidor de comida robó a anciana de 81 años en su edificio en El Bronx, Nueva York

NYPD está buscando a un ladrón que se hizo pasar por un repartidor de “Meals on Wheels” para robar a una anciana en su edificio en El Bronx (NYC).

El incidente ocurrió el martes alrededor de las 10:30 a.m. dentro de un edificio de apartamentos cerca de Intervale Avenue y East 167th Street. Según las autoridades, el sospechoso llamó a la puerta de la víctima, una mujer de 81 años, y le dijo que venía de “Meals on Wheels”, narró Fox News.

Cuando la víctima abrió la puerta de su apartamento, el sospechoso entró y tomó su bolso y $20 dólares en efectivo antes de huir. La anciana no resultó herida durante el incidente. La policía publicó un video del sospechoso.

En un caso a la inversa, el domingo un repartidor de comida fue acuchillado en la cara durante un robo dentro de un elevador residencial en el Lower East Side de Manhattan (NYC), mientras realizaba una entrega.