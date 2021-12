Hilaria Baldwin revela que contarle a sus seis hijos sobre el tiroteo de ‘Rust’ fue ‘desgarrador’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 22 de octubre se produjo un terrible accidente durante el rodaje de la película ‘Rust’ que acabó con la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, cuando la pistola que Alec Baldwin debía usar en una escena de tiroteo se disparó inesperadamente, alcanzando tanto a la fallecida como al director Joel Souza, que afortunadamente días después se recuperó.

Desde entonces, el actor se ha mantenido alejado del ojo público mientras continúa adelante la investigación policial para dictaminar si la tragedia fue consecuencia de algún tipo de negligencia y si se respetaron las normas de seguridad en lo relativo al manejo de armas.

Las únicas declaraciones que había realizado hasta ahora habían sido a través de Twitter y en una breve interacción con unos paparazzi que le abordaron en Vermont, donde se había refugiado con su familia.

En ambas ocasiones se limitó a afirmar que se sentía devastado y que estaba colaborando con las autoridades.

Ahora, su esposa, Hilaria Baldwin, que tiene seis hijos con el actor con edades comprendidas entre los ocho años y los diez meses, recurrió a Instagram, para detallar cuán ‘desgarradora’ ha sido toda la prueba para ella, y especialmente para sus hijos, quienes están al corriente de lo que ocurrió porque ella trató de explicárselos lo mejor posible, siempre en términos que pudieran comprender.

“Tuve que tener algunas conversaciones y explicar los eventos recientes a mis hijos mayores recientemente. Puedes imaginar lo desgarrador que fue” Hilaria Baldwin

“A veces, me quedo paralizada, sabiendo que soy el adulto que debe guiar a mi familia, pero estoy tan perdida en cuanto a cuál es la dirección correcta. No hay ningún manual que se nos proporcione”, continuó expresando a través de stories.

Este mismo jueves, 2 de diciembre, se emitirá la primera entrevista de Alec Baldwin desde la muerte de su compañera de trabajo, en la que hablará con detalle de lo que sucedió aquel fatídico día.

En los teasers que se han presentado hasta ahora, el actor insiste en que jamás apuntó el arma y apretó el gatillo; y añade que ni siquiera era consciente de que había munición real en el set de rodaje.

“Simplemente no me parece real. Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad. No apreté el gatillo. Yo nunca apuntaría con un arma a nadie y les apretaría el gatillo, nunca”, son algunas de las frases que expresa el actor en el adelanto.

La entrevista se transmitirá a las 8 p. m. ET / 7 p. m. CT, en la cadena ABC y estará disponible más adelante en Hulu. EXCLUSIVE: Alec Baldwin. The first interview since the fatal accident on the set of the movie ‘Rust’.



The emotional @ABC News Special with @GStephanopoulos breaks tomorrow night at 8/7c on ABC – streaming later that evening on @Hulu. pic.twitter.com/q7QD1vesUX— 20/20 (@ABC2020) December 1, 2021

Sigue leyendo: El caso de Alec Baldwin podría tratarse de un “sabotaje”

– Alec Baldwin se retira de la actuación tras matar por accidente a Halyna Hutchins

– Alec Baldwin no es culpable de la muerte de Halyna Hutchins, dice la familia de la directora