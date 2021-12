Eric Adams a un mes de jurar como alcalde de NYC arma el equipo que deberá enfrentar una descomunal crisis con una pandemia aún latente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En exactamente 30 días el alcalde Bill de Blasio pasará las llaves del mando de la ciudad de Nueva York al actual presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, quien se espera en los próximos días dará a conocer los primeros nombres de un equipo de gobierno que deberá enfrentar una larga cadena de crisis que tiene en la pandemia su mayor detonante. De hecho, esta misma semana la recuperación de la Gran Manzana se pone nuevamente a prueba por la aparición de la nueva variante ómicron.

Adams, jurará como el 110º alcalde de la Gran Manzana, el próximo 1 de enero y desde su discurso de victoria ha demarcado claramente que sus prioridades serán convertir a la ciudad en un espacio más inclusivo y justo para las minorías. Y, prioritariamente, poner un coto a la ascendente violencia criminal.

Desde ya los electores, organizaciones comunitarias, políticos y analistas presumen que Adams y su equipo recibirán una ciudad en donde tendrán que caminar por varias “cuerdas flojas”.

“Hay muchas esperanzas. Algunos alcaldes comienzan con uno o dos desafíos, él comenzará con media docena, desde la seguridad pública, hasta los problemas presupuestarios y la vivienda pública” analizó a medios locales David Greenfield quien encabeza el grupo de lucha contra la pobreza Met Council.

¿Una mujer en NYPD?

Si bien el nuevo mandatario municipal electo puntualizó que después del día de Acción de Gracias compartiría los primeros nombres de su ‘team’, una de las mayores expectativas gira alrededor que quién liderará el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) la fuerza policial más grande de Estados Unidos.

De acuerdo con versiones periodísticas, compartidas por NY1, existe la posibilidad que una mujer ocupe esa posición, lo cual sería un hecho sin precedentes en la historia de la Uniformada desde su creación en 1845.

Extraoficialmente, la jefa de departamento Juanita Holmes, la jefa Judith Harrison, la subdirectora Donna Jones y la jefa de transporte Kim Royster, estarían siendo consideradas.

Otros informantes apuntan a que el equipo de transición está “rastreando” perfiles en todo el país, para reclutar las mejores opciones en todas las posiciones.

En ese sentido, Richard Aborn, presidente de la Comisión de Ciudadanos contra el Crimen de la ciudad de Nueva York, describe que el próximo comisionado de policía tendrá un “plato lleno” desde el principio.

“Es un nombramiento importante y quien sea designado tendrá desafíos monumentales“, opinó Aborn.

Otra posición clave dentro de la dinámica del gobierno municipal es la cabeza del Departamento de Educación de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE), lo que es sinónimo de manejar el distrito escolar más grande y diverso de todo el país, con más de un millón de estudiantes de planteles públicos.

Ya esta semana, Meisha Porter, actual Canciller de Educación, anunció que dejará el cargo cuando el mandato del alcalde Bill de Blasio llegue a su fin.

Su partida allana el camino para que el nuevo alcalde seleccione un nuevo director escolar. Medios neoyorquinos coincidieron este jueves que todos los caminos conducen a que David Banks, director de la Eagle Academy Foundation y que ha trabajado para el DOE por 20 años, asuma esa posición.

Aunque es casi natural que se pongan en relieve rumores acerca de los puestos claves en una nueva Administración gubernamental, el propio Adams ha destacado que su “equipo de transición convertirá objetivos de políticas en planes viables, reclutará y examinará a candidatos talentosos para puestos de alto nivel y absorberá las opiniones de líderes de opinión, expertos y neoyorquinos cotidianos”.

¿Y los hispanos?

El concejal Ydanis Rodríguez quien ha sido uno de los aliados más importantes para el alcalde electo en su conexión con los vecindarios hispanos, asegura que el nuevo poder ejecutivo municipal contará con la presencia del liderazgo y de profesionales hispanos en posiciones claves en las diferentes agencias.

“Hay un nuevo proceso de entender a la ciudad que encarna Adams. Se está fijando la mirada en las comunidades más vulnerables, para lograr políticas específicas para aumentar las oportunidades, superar la pobreza y trabajar por espacios más seguros para todos”, comentó el político dominicano.

Adams, luego de unas horas de ser electo como mandatario de la ‘capital del mundo’, que incluye los cinco condados con la mayor diversidad étnica del planeta, emprendió un vuelo hacia Puerto Rico y República Dominicana.

“Eso ya envía por sí mismo un mensaje. No solo para los caribeños, sino para los inmigrantes y para los latinos en general. Es primera vez que un alcalde electo muestra este interés inclusive antes de asumir el cargo. Y eso es un buen síntoma para los millones de hispanos que viven en la Gran Manzana”, agregó.

¿Con cuáles recursos?

Una de las más inquietantes interrogantes en este proceso de cambio de mando, son las arcas presupuestarias que recibirá el nuevo mandatario, tras varios periodos fiscales en los cuales De Blasio reportaba un déficit de recursos, entre otras razones, por el supuesto “bloqueo de fondos federales” que mantenía la Administración Trump con Nueva York.

Este miércoles el propio alcalde saliente dejó claro que desde la Casa Blanca se reciben “buenas noticias” para aliviar ese hueco fiscal en el próximo 2022.

“El nuevo presupuesto y los alivios federales brindan reservas muy sólidas para proteger a la ciudad de Nueva York para el futuro, mientras cedo la responsabilidad de proteger la ciudad a nuestro alcalde electo Eric Adams”, consideró.

La Ciudad contaría de acuerdo con las perspectivas presupuestarias, al cierre del pasado noviembre, con $5,1 mil millones en reservas, incluido el fondo de emergencia de $1 mil millones.

Se estimaba que en el año cuando Adams debutaría como alcalde, heredaría un déficit que superaría los $4 mil millones, con la premisa de hacer frente a una cadena de nuevos desafíos ante la devastación económica y social causada por el COVID-19.

“Ahora ha bajado a $2.9 mil millones. Ese es un nivel que se puede abordar y es manejable. Esta es una muy buena noticia. Sabemos que los desafíos en los años venideros son manejables. Tenemos mucha historia que nos dice eso”, acotó De Blasio.

El nuevo presupuesto de la Ciudad ha llegado a $102.8 mil millones debido a nuevos esquemas de ayuda federal.

Un fuego que apagar

La Administración De Blasio dictó como mandatorio que toda la fuerza laboral de la alcaldía que suma más de 300,000 trabajadores, incluyendo policías, educadores y bomberos recibiera las vacunas contra el COVID-19, convirtiéndose en uno de los capítulos más tormentosos de la historia sindical reciente en la Gran Manzana.

Con 92% de la masa laboral de la Ciudad, con al menos una dosis, y con uniones sindicales que todavía forcejean esta medida, el nuevo jefe municipal se encontrará ineludiblemente con otro “fuego que apagar”.

Portavoces sindicales municipales que prefirieron mantener su nombre en reserva dijeron a El Diario que sin dudas esa batalla está lejos de terminar, tomando en cuenta que la nueva administración deberá tomar decisiones sobre las dosis de refuerzo.

Adams ha dejado claro que está de acuerdo con las políticas mandatorias de la inyección, pero que hubiese abierto un compás de “negociación” con las uniones sindicales.

El puertorriqueño Carlos Rodríguez es residente del Bajo Manhattan, por más de 40 años: “Hoy por la razón que sea esta ciudad es un caos” (Foto: F. Martínez)

“!Esto es un caos!”

Para otros analistas y organizaciones que trabajan de cerca con las comunidades que han sido doblemente golpeadas por la crisis de salud pública, a la hora de sacar cuentas, se debe poner sobre la mesa en primer lugar a los neoyorquinos más vulnerables.

Así lo considera Theo Oshiro, co director de Make The Road New York (MTRNY) una de las más grandes organizaciones de base comunitaria que defiende a los grupos inmigrantes de la ciudad.

“Somos optimistas de que, en asociación con los defensores de la comunidad y el Concejo Municipal más progresista jamás elegido, podemos lograr grandes cosas, pero debemos continuar trabajando para garantizar que la Ciudad tenga una separación clara entre sus funciones y la aplicación de la ley de inmigración”.

En los comentarios en cada esquina y en todos los estudios rigurosos de opinión, la violencia criminal, el caos en el Subway, los altos costos de la renta y la recuperación post pandémica son las principales angustias de los neoyorquinos.

Como bien resume el puertorriqueño Carlos Rodríguez, residente del Bajo Manhattan: “La ciudad se volvió un caos en donde los delincuentes ya no le tienen miedo a la policía, la gente baja al Metro con miedo y sea por la pandemia o no, ya Nueva York no es lo mismo. !Como votante espero que el nuevo alcalde cambie esto!”

