Livia Brito no será vinculada a proceso por el presunto robo y agresiones a paparazzi

Livia Brito y su pareja sentimental se encuentran en libertad, luego de que las autoridades pertinentes resolvieran no vincularlos a proceso tras la denuncia que presentó el fotógrafo Ernesto Zepeda contra ellos tras el incidente que tuvieron en Cancún, el año pasado.

A través de un comunicado dado a conocer en el programa ‘Ventaneando’, Zepeda reveló:

“El 1 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia que interpuse por robo y lesiones a la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez. La jueza Silvia Solís, decidió no vincularlos a proceso. Mis abogados y yo no estamos de acuerdo con esta resolución. En los próximos días presentaremos un recurso de apelación”, se puede leer en la declaración.

Debido a que continuará con este proceso, el afectado manifestó que, por ahora, no podrá brindar ningún tipo de entrevista al respecto.

Fue en junio del año pasado que el fotógrafo captó a Livia Brito y Mariano Martínez en un hotel boutique de Cancún y decidió tomarles algunas imágenes.

Tras este hecho, provocó el enojo de ambos; Mariano reaccionó con un golpe en el rostro de Zepeda, mientras la actriz se llevó su cámara, por lo que el fotógrafo presentó cargos por robo y agresiones.

Luego del encontronazo, el paparazzi tuvo que cubrir gastos médicos que esperaba fueran reembolsados por la actriz, pero hasta la fecha no ha sido así.

También, se quedó sin su cámara fotográfica, ya que Livia se la habría quitado para borrar las imágenes que captó de ella, pero no le devolvió el aparato.

“Estaba Livia Brito y su novio, en la playa, yo pasé primero por el hotel y no estaban, de regreso los veo y me hago para atrás para tomar buenas imágenes, pensé que caminarían por la playa. En la última foto ella me alcanzó a ver, guardé mi cámara y cuando volteó llega gritándome y me da una cachetada. Después, llegó su novio y me dio un trancazo en mi pómulo derecho. Ella le da la cámara a Mariano y él me empieza a golpear con ésta, me deja una herida con sangre. Ella estaba muy agresiva. Después su novio me lanza a la arena y me quiere aventar puñetazos y codazos”, según contó Ernesto en ese entonces de cómo sucedieron los hechos.

