Vendedora en línea estafa a cientos de madres con la venta de paquetes Elf on The Shelf

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como cada año cientos de familias desean llevar a cabo la tradición navideña de Elf on The Shelf por lo que la venta del duendecillo que ayuda a Santa Claus a saber qué niños se han portado bien a lo largo del año se vende al por mayor a lo largo del país.



Sin embargo, la venta del Elf on The Shelf ha dejado a algunas madres con mal sabor de boca.



De acuerdo con las autoridades de Houston, varias madres han denunciado que una mujer (de quien no se ha dado a conocer su nombre por cuestiones de investigación) las ha estafado a través de internet con la venta de paquetes de Elf on The Shelf.



Según el medio Click 2 Houston, Elise Hendrix reveló a las autoridades que fue estafada con $ 100 por un paquete que jamás le llegó: “Es realmente triste que alguien haga eso. Lo empezamos (la tradición) el año pasado con m hijo, que está a punto de cumplir 5 años en un par de semanas, y le encantó”.



De acuerdo con la denunciante, halló a la vendedora del juguete a través de una cuenta de Facebook de su vecindario y sin pensarlo le hizo un delante de dos paquetes, para sus hijos de 2 y 4 años.



“Me comuniqué con ella (y me indicó que) le depositara”, contó Elise quien después del primer pago le fue imposible comunicarse con ella.



Tras la falta de comunicación con la vendedora se puso a investigar a la mujer y se dio cuenta de que ella sólo formaba parte de las víctimas que han caído en su trampa.



“El problema es que puso estas publicaciones en diferentes áreas como Friendswood, League City, Katy, etc”, dijo la víctima de las compras cibernéticas y añadió: “Me doy cuenta de que sólo estamos hablando de un Elfo. El vendedor hizo algo para quitarles la magia a los niños. Lo que has hecho es lastimar a los niños”.



En tanto, el Departamento de Policía de Houston, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y la policía de Pearland revelaron al mismo medio que tienen conocimiento de las estafas de las que han sido víctimas cientos de mujeres.

Te puede interesar: