YosStop abre nueva cuenta de Instagram para dar a conocer historias de mujeres encarceladas

YosStop compartió un nuevo proyecto en sus redes sociales que tiene como objetivo dar a conocer las historias de mujeres que se encuentran presas en la cárcel de Santa Martha Acatitla, en México, donde ella se está detenida desde el pasado junio por el delito de pornografía infantil.

La youtuber lanzó este espacio al que llamó: ‘Una mujer en la cárcel’ con ayuda de su pareja Gerardo González quien administra ahora sus plataformas.

“Decidimos abrir una nueva cuenta dedicada a publicar las reflexiones de mujeres que hayan vivido este tipo de situaciones y las quieran compartir con los demás para aprender juntos”, se lee en la publicación que incluye la carta de una de las reclusas y donde aprovechó para dejar una reflexión.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo: ‘ya no hay nada peor’; y me quedé reflexionando que sí, debe de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”.

YosStop