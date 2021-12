Jailyne Ojeda muestra sus atributos cubiertos de miel mientras modela en atrevido bikini

Jailyne Ojeda aprovechó su cuenta de Instagram para ofrecer a sus seguidores un producto que, de acuerdo a ella, da energía al hombre y más potencia sexual.

A través de varias postales, la modelo mexicana enseñó sus atributos y voluptuosa retaguardia cubierta de miel, mientras modela en varias poses con un atrevido bikini color negro.

“I’m proud to present to you guys MAGIC HONEY by Jailyne Ojeda 🍯the cool thing about this honey is it gives men Energy in bed 🙈 it’s like viagra but NATURAL with NO side effects and it tastes delicious. Your wives/girlfriends will thank me! Lol ladies get this for your man you won’t regret it. Especially if your man has low sex drive or if you just want to spice things up! 🔥 Don’t consume everyday) link in bio!”, escribió en las fotos que acumulan más de 566 mil corazoncitos rojos y casi cinco mil comentarios.

“Excelente imágenes ❤️❤️”, “Perfección de mujer 😈🔥” y “Me gustaría probarla contigo 🤤🤤”, fueron algunos de los halagos que recibió la joven.

(Desliza para ver todas las fotos)

Con apenas 23 años de edad, Jailyne Ojeda está incursionando en varios proyectos como empresaria. Uno de los que cuenta con gran aceptación, es su línea de sexys prendas Snatched by Jailyne, donde ella misma se encarga de hacerle la mejor publicidad al modelar sus diseños.

