Descubre cuáles son los 10 videos de TikTok más vistos en Estados Unidos en este 2021

Una de las redes sociales que mayor crecimiento ha tenido en 2020 y sobre todo en este 2021 es TikTok, ya que se convirtió en el “refugio” preferido de muchos para sobrevivir el encierro en causa de la pandemia.

Sin embargo, también hubo quienes decidieron meterse de lleno al mundo de TikTok gracias a los beneficios económicos que este pudiera dejar cuando se suman miles y miles de vistas, así como de seguidores.

Además, también se convirtió en un vehículo de información, de entretenimiento e incluso, para compartir conocimiento.

Al igual y como sucede con sitios web y otras apps o redes, TikTok ha sacado una lista de los videos más vistos en este 2021 tan solo en Estados Unidos, los cuales te presentamos a continuación.

Los 10 videos más vistos en TikTok en este 2021

1) @zeddywill (30,9 millones de visualizaciones)

Giddy sonríe mientras revisa su teléfono.

2) @sunisalee_ (30,9 millones de visitas)

Sunisa Lee, gimnasta olímpica, mostrando su medalla. @sunisalee_ on top of the world rn ♬ Why are ppl using this – 🤍🕊

3) @felixgabrielmusic (11,2 millones de visualizaciones)

Te imaginas que el gato tuviera un tema musical distinto por cada vez que se pasea frente a la cámara. @felixgabrielmusic Reply to @kimbokak THANK U GUYS FOR ALL THE LOVE, WASNTING EXPECTING TO WAKE UP TO THIS BUT TY #piano #catsoftiktok #music ♬ Here Comes the Boy – Felix Gabriel

4) @chaotticgoood (10,7 millones de visualizaciones)

Un sinigual viaje en carretera acompañada de un enorme sapo. @chaotticgoood Roadtrip with da bestie 😌✨💞 #fyp #YesDayChallenge #foryoupage ♬ Please Don’t Go – Mike Posner

5) @tracy.oj (170,4 millones de visualizaciones)

El baile original de “Woman” de Doja Cat. @tracy.oj How did I- !!!😳 Anyways dc: me ♬ Woman – Doja Cat

6) @zachking (174,8 millones de visitas)

El TikToker Zach King pidió tomar una foto sobre un dibujo de una enorme grieta en el suelo. En un instante, pareció que caía al suelo gracias a lo increíble de la edición. @zachking Never walk on someone’s #chalk #art ♬ original sound – Zach King

7) @my_aussie_gal (183,9 millones de visualizaciones)

Aunque no lo creas, los perros son capaces de hacer arte, como Secret, un adorable cachorro de pastor australiano que logra hacer un cuadro elegante de flores. Además, en dicha cuenta, el animal asombra con sus otros dotes artísticos. @my_aussie_gal Secrets first flower!🌻 ♬ everything sucks – vaultboy

8) @catben (205,7 millones de visitas)

Uno de los favoritos de los usuarios de TikTok, ya que nos muestra la mejor forma de reabastecer y almacenar comida y productos en la cocina. @_catben_ Random restocks & refills around the house🤩🤩🤩 #refill #restock #organizedhome #momlife #thisandthatwithcat #asmr ♬ original sound – Catherine Benson

9) @chipmunksoftiktok (270,2 millones de visualizaciones)

En el video se muestra a una mano a la cual llega una pequeña ardilla llamada Squishy para ahí comer nueces, las cuales termina almacenándolas dentro de su boca. @chipmunksoftiktok Fill the cheeks Squishy, fill the cheeks #fyp #animals #nature #cuteanimals #squishy #chipmunk ♬ original sound – Chipmunks of TikTok

10) @totouchanemu (313,9 millones de visualizaciones)

Un fotógrafo de Austin decidió llevar su equipo de drones a un campo para así filmarse mientras bailaba “Stay”, canción de Justin Bieber y The Kid LAROI. @totouchanemu I may not have @maxtaylorlifts dumpy but I do have a drone. ♬ STAY – The Kid LAROI & Justin Bieber

