Alicia Machado casi dejó al descubierto uno de sus senos en un sensual selfie frente al espejo

Alicia Machado no para de sorprender a sus seguidores. La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos está en su semana de cumpleaños y no ha parado. De hecho, no lo ha hecho desde que salió de la famosa casa de Telemundo con el gran premio de 200,000 dólares.

Esta vez, la ex reina de belleza universal dejó a todos boquiabiertos al publicar una fotografía frente al espejo y donde dejó caer una de las tiras de su vestido blanco y tapó uno de sus senos con el brazo con el que tomó la foto, dejando una muy sensual imagen para todos sus fanáticos.

“Cuando sin motivo ni razón te sientes hermosa. Buenas noches a mis lovers, mis maliciosos. Mi energía continúa en el renacer que viene con cumplir un año más o un año menos para dejar atrás lo que te aletarga. Happy birthday to me”, escribió junto a la imagen que tomó en algún lugar de República Dominicana, país al que viajó tras celebrar su cumpleaños en Miami sin la presencia de su querido novio Roberto Romano que no pudo asistir debido a que estaba cumpliendo con compromisos profesionales. A pesar de eso, el actor mexicano no perdió la oportunidad de felicitar a su amada en una publicación en la que le dijo “Love u”.

Su sensualidad le valió uno que otro piropo: “Wow cuerpawer. Por favor pasa todos tus tips URGENTE”, “Chamaaaaa, cuidado que quemas” y “Hermosa, Dios te bendiga” son algunos de los comentarios que se lee en la publicación que ya superó los 53,867 me gustas en Instagram.

En estos días de celebración, la venezolana recibió sus 45 años de edad luciendo un sensual traje de baño de lentejuelas y en su festejó aprovechó para responderle a Gaby Spanic, quien aseguró que ella no es mujer de meterse con cualquiera a la cama y mucho menos en un reality show.

“Pues qué aburrida, a lo mejor si lo hubiera hecho se la hubiera pasado mejor. A ella le gustaba Uriel, ¡si a ella le encantaba Uriel! Se le tiraba encima y todo. Pero si le hubiera echado más ganas y lo hubiera salvado a lo mejor se hubiera encamado con Uriel”, dijo la venezolana ante las cámaras de Suelta La Sopa.

