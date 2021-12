Alicia Machado responde a Gaby Spanic y dice que es una aburrida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado respondió entre risas a las más recientes declaraciones de Gaby Spanic, con quien compartió en La Casa de los Famosos y con la que tuvo uno que otro encontronazo dentro del reality show de Telemundo.

Y es que Gaby Spanic dijo que ella no tiene fama de meterse en la cama con cualquier persona. “De mi parte no porque yo no soy una mujer así”, dijo cuando le preguntaron sobre si no mantuvo alguna relación con algún integrante de la famosa casa.

Ante esas declaraciones, y durante su fiesta de cumpleaños, Machado, quien inició una relación con Roberto Romano dentro del reality show, respondió a ese argumento de Spanic.

“Pues qué aburrida, a lo mejor si lo hubiera hecho se la hubiera pasado mejor”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos sobre las declaraciones de Spanic.

Asimismo, recordó que a la actriz venezolana le gustaba Uriel. “A ella le gustaba Uriel, ¡si a ella le encantaba Uriel! Se le tiraba encima y todo. Pero si le hubiera echado más ganas y lo hubiera salvado a lo mejor se hubiera encamado con Uriel”, dijo jocosamente la ex reina de belleza universal.

Machado detalló que no existe ningún tipo de relación con Gaby Spanic en este momento y lamentó que se perdió la relación que existía entre ambas venezolanas.

“No existe relación ninguna. Yo solo lamento el que dentro de La Casa de los Famosos se haya roto de mi parte hacia ella un sentimiento de amistad porque yo era su amiga, de mi corazón, y nada que viva la vida, que busque ayuda profesional y que sea feliz. No tengo nada más que decir”, expresó la ganadora de ese reality a las cámaras de Suelta La Sopa en Miami.

Alicia Machado celebró su cumpleaños número 45 y el único detalle de la fiesta de celebración que no le gustó fue la imagen que aparecía en su pastel, pues es una de cuando tenía algunos kilos de más. “Esta foto fue antes de mis 11 kilos, entonces como que la veo y de verdad no me gustaba”, comentó.

“Estoy contenta con lo que he logrado físicamente”, expresó contenta.

