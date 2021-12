Manelyk González afirma que Alicia Machado sí es su amiga, asegura que estará con ella en las buenas y en las peores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manelyk González asegura que vivió una buena experiencia al participar en el reality “La Casa de los Famosos” (Telemundo) y aunque sabía que nadie la quería dentro, encontró a una gran amiga en Alicia Machado, con quien finalmente logró una gran mancuerna.

“Lo disfruté muchísimo a pesar de que tenía toda la casa en contra, que no me hablaba nadie, que querían que saliera semana con semana, tuve un gran apoyo de Alicia Machado y creo que ella también se apoyó en mí“, aseveró la mexicana.

Mane también agregó: “Las dos la dimos toda y yo creo que eso la gente lo vio y por eso llegamos finalistas. Yo siempre lo he dicho ‘las perras con las perras’ y pues Alicia, ahora puedo decir, que es mi mejor amiga”.

La ex integrante de “Acapulco Shore” señala que siempre apoyará a la ex Miss Universo, incluso cuando emita sus opiniones sobre la vida de algunas celebridades, como lo hizo sobre Marjorie de Sousa y Julián Gil, pues la venezolana tacho de manipuladora a su compatriota por no dejar que Julián Gil conviva con su hijo Matías.

“Ella es así, ella es sincera, auténtica, lo que diga para mí está bien. Yo la voy a apoyar en las buenas, en las malas y en las peores, para eso somos las amigas“.

Manelyk podría dejar los realitys a un lado y quiere probar su talento como actriz en una serie.

“Viene música, acabo de sacar mi línea de jeans, mi línea de skincare, mi línea de fajas, estoy creciendo como empresaria, y bueno, no sé”.

“A lo mejor hacer una serie, me tengo que preparar, me han llegado propuestas de Telemundo como ‘a ver Manel, qué quieres hacer, lo que quieras’; entonces, pues yo creo que me voy a ir por ahí, pero me tengo que preparar”.

