Revelan que Britney Spears no tiene previsto invitar a ningún miembro de su familia a su boda

Britney Spears no tiene previsto invitar a ningún miembro de su familia a su boda, de acuerdo con Us Weekly.

“A partir de ahora, no habrá nadie de su familia invitado a la boda”, dijo una fuente consultada por el medio.

La decisión dejará fuera de su enlace matrimonial con su prometido Sam Asghari a su padre James Spears, a su madre Lynne Spears y a sus hermanos, Jamie-Lynn y Bryan.

“Britney no puede esperar a casarse y empezar su vida de verdad”, agregó el allegado.

“Ya han empezado a planificar, y ella está muy feliz de poder tomar finalmente estas decisiones”.

El desinterés de Britney por pasar tiempo con sus familiares encaja con sus continuas disputas con ellos a través de los tribunales y las redes sociales.

Su padre, quien había estado a cargo de su tutela antes de su suspensión en septiembre, sigue discutiendo con el equipo legal de la “Princesa del Pop” sobre cómo se está cerrando el acuerdo anterior.

En los archivos judiciales obtenidos por TMZ a principios de esta semana, el señor de 69 años afirmó que el equipo legal de su hija había estado haciendo declaraciones sin otro propósito que atacarlo.

También refutó los señalamientos de que no había cooperado en la distribución de documentos a lo largo de la tutela, que comenzó en 2008; aseguró que proporcionó cerca de 478 mil páginas que archivaron en 58 cajas.

En un post de Instagram de noviembre, que posteriormente eliminó, la intérprete acusó a su madre de “arruinar” su vida: “Puede que mi padre haya empezado la tutela hace 13 años… pero lo que la gente no sabe es que mi madre es la que le dio la idea (…) “Ella arruinó mi vida en secreto”, escribió.

En octubre, Jamie-Lynn fue criticada por su libro de memorias “Things I Should Have Said”, que originalmente se llamaría “I Must Confess”, título que hace referencia a una línea del éxito “Baby One More Time”.

La cantante de “Toxic” ya se ha manifestado en contra de todos los miembros de su familia por permanecer en silencio en medio de su frustración por la tutela.

En julio, arremetió contra su hermana por su actuación en los Radio Disney Music Awards 2017, en donde interpretó “Till The World Ends”.

