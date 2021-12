Luto en la NFL: murió leyenda de los Broncos a sus 33 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demaryius Thomas, exjugador de la NFL y ganador de un Super Bowl con los Denver Broncos, murió este jueves a los 33 años de edad en Roswell (Georgia, EE.UU.).

“Estamos devastados y con el corazón completamente roto por el repentino y trágico fallecimiento de Demaryius Thomas”, dijeron los Broncos en un comunicado.

El periódico The Atlanta Journal-Constitution señaló que, según fuentes policiales de Roswell, el exjugador fue encontrado sin vida en su domicilio.

Demaryius Thomas, a first-round pick, five-time Pro-Bowl selection and Super Bowl champion for Denver Broncos, was found dead at his home in Roswell, Ga. He would have turned 34 Christmas Day. pic.twitter.com/G6td6do0u2 — Adam Schefter (@AdamSchefter) December 10, 2021

“La información preliminar es que su muerte proviene de un problema médico y nuestros investigadores no tienen en estos momentos razones para pensar lo contrario”, dijo el portavoz policial Tim Lupo en un email recogido por The Atlanta Journal-Constitution.

Trayectoria de Demaryius Thomas

Tras destacar en su época universitaria con Georgia Tech, Thomas jugó de 2010 a 2018 como wide receiver de los Broncos, con quienes conquistó la Super Bowl de la temporada 2015 al derrotar a los Carolina Panthers.

Brilló en su época en los Broncos bajo las órdenes del quarterback Peyton Manning y fue elegido en cinco ocasiones para el Pro Bowl de la NFL.

Su madre y su abuela fueron arrestadas 😕



A los 11 años fue separado de su mamá 😢



Se convirtió en uno de los mejores receptores de la liga y se ganó la admiración de Jimmy Butler 😮



Hoy, Demaryius Thomas falleció a los 33 años 🙏🏼😔https://t.co/IsGsh52xqp pic.twitter.com/nR9RZoRJvM — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) December 10, 2021

Después de su etapa en los Broncos, Thomas también jugó para los Houston Texans y los New York Jets antes de retirarse en 2019.

Los Broncos describieron hoy a Thomas como “uno de los mejores jugadores en la historia de esta franquicia” y dijeron que su huella se extendió más allá del campo por su implicación social y su trabajo comunitario.

“Hemos perdido a un increíble jugador y a una persona especial”, añadieron los Broncos. We are devastated and completely heartbroken.



Demaryius' humility, warmth, kindness and infectious smile will always be remembered by those who knew him and loved him. pic.twitter.com/0GLZIr6UP3— Denver Broncos (@Broncos) December 10, 2021

Por su parte, Manning aseguró que “Thomas fue una mejor persona que jugador pese a que era un jugador de nivel de Hall of Fame”.

“Eso te dice lo buena persona que fue. Trató a mis hijos como si fueran los suyos“, contó antes de resaltar que estaba “absolutamente devastado” por el fallecimiento de Thomas.

La NFL también lamentó en una nota “la trágica pérdida” del exjugador y envió sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Aunque su etapa fue más bien breve con los Patriots, recordamos una de sus mejores actuaciones en la pretemporada del 2019.



Q.E.P.D. Demaryius Thomas. pic.twitter.com/KchKTOvWVd— Nación Patriota (@nacionpatriots) December 10, 2021

