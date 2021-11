Detienen en un aeropuerto a exjugador de la NFL que golpeó salvajemente a su esposa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Zac Stacy, exjugador de la NFL, fue detenido en el aeropuerto internacional de Orlando (Florida) en razón de una orden de captura emitida por presuntamente agredir a la madre de su hijo de 5 años, según informó la policía.

A Stacy, quien llegó a Orlando procedente de Nashville (Tennessee), lo trasladaron este jueves desde el aeropuerto directamente a la cárcel del condado Orange, según informó el Orlando Sentinel.

El exjugador de los St. Louis Rams y los New York Jets estaba siendo buscado desde hace días por la policía, debido a una denuncia presentada contra él por una mujer, cuyo nombre no se ha revelado.

El ex corredor de la NFL Zac Stacy ataca a la madre de su hijo el sábado frente a su hijo de 5 meses. Ya no está en una relación, el incidente ocurrió en su residencia privada por lo que no estaba al tanto de la cámara oculta. Ahora es buscado por la policía y está prófugo. pic.twitter.com/WUGZOGCOa6 — PROFECIAS DEVELADAS 🇺🇸 🇵🇦 (@PDeveladas) November 19, 2021

La Policía de Oakland (Florida) le había conminado a entregarse. De acuerdo con la orden de arresto emitida, cuando fueron a la casa donde vive la víctima, la encontraron con la ropa revuelta y comida en el pelo.

Posteriormente, un video obtenido de cámaras de vigilancia en la casa mostró a Stacy arrojando a la mujer contra el suelo, levantándola como a “una muñeca” y lanzándola contra un televisor.

También se ve cómo arroja un objeto a la cabeza de la mujer y la empuja. Algunas escenas del vídeo fueron publicadas en Facebook por la víctima y se hicieron virales. Update: Kristin Evans, Zac Stacy’s ex-girlfriend who he viciously attacked, speaks out urging the public to help the police find him. pic.twitter.com/drzoXJQfIs— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) November 19, 2021

