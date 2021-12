Carmen Salinas quería que Alicia Machado ganara “La Casa de los Famosos”, y se le cumplió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Los amo con toda mi alma y que triunfen”, dijo Carmen Salinas refiriéndose a Alicia Machado y Pablo Montero, quienes en ese momento participaban en el reality “La Casa de los Famosos”. Carmelita tenía dos gallos para la final, y no perdió, porque la venezolana se coronó como la primera ganadora de esta edición, con Telemundo.

La venezolana y el mexicano fueron abordados por la prensa cuando finalizó el reality, y se les mostró un video en el que la primera actriz les expresaba su apoyo en redes sociales para que alguno de los dos triunfara en el show de Telemundo, lo cual pasó con la ex Miss Universo, y visiblemente afectados expresaron su sentir.

“¡Ay mi vida! Siento mucho esto, no sabía lo que le pasó. Espero poder ir a visitarla al hospital y que me permitan verla y dejarle un cariñito, un beso y un abrazo a una mujer tan maravillosa como es doña Carmen. La amo con todo mi corazón”, expresó Alicia sin poder contener el llanto.

Por su parte, Pablo señaló “La noticia me cayó como una pedrada, no tengo palabras para decir lo que me duele. Es una persona a la que yo amo con toda mi alma y lo único que puedo decir es que voy a tratar de estar ahí porque eso es lo más importante en situaciones como esta”.

Hoy que la actriz perdió la vida, con 82 años, “La Machado dice: “Señora bonita, siempre tan amorosa como una madre que todo lo entiende, mi señora bonita @carmensalinas_56 Recibir sus consejos siempre se les va a extrañar! Mis sentidas condolencias 💐 a todos nosotros tus seres queridos y familiares!”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue Leyendo:

Hoy recordamos aquellas ocasiones en las que Carmen Salinas no se quedó callada y nos regaló frases para recordar

Hija de Carmen Salinas revela cómo fueron los últimos momentos de la actriz

Carmen Salinas fue premiada en 2008 por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York