Hoy recordamos aquellas ocasiones en las que Carmen Salinas no se quedó callada y nos regaló frases para recordar

Carmen Salinas murió durante horas de la madrugada. Tenía 82 años. Después de varias semanas en terapia intensiva tras un sorpresivo derrame cerebral, la actriz no logró recuperarse. Hoy recordamos aquellas ocasiones en las que Carmen Salinas no se quedó callada y con su particular humor y estilo, regaló frases para recordar.

“Si tú te portas bien con toda la gente, te va a ir bien en la vida, si te portas mal, te va a ir mal en la vida”, aconsejaba la actriz a los medios durante su paso por una alfombra roja.

“La doble y efectiva tártara al derecho y al revés con el dedo en el gatillo”, así mostraba su creatividad en sus declaraciones.



Doña Carmen era defensora también de las injusticias, un claro ejemplo fue cuando abogó por la mamá de Gloria Trevi, Gloria Ruiz, quien tuvo problemas con la autoridad cuando vendió su casa. “Vendió su casa, no vendió el castillo de Chapultepec y que no se embarren tanto los mocos los que la agarraron“, indicó la actriz.

La primera actriz siempre se mostró honesta y responsable de sus declaraciones. “Ni voy a jurar ni por los vivos, ni por los muertos, ni por los santos , ni por los diablos, yo sé quién soy, cómo soy y si yo digo algo lo sostengo“.

Compartió su experiencia tras ser diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional en 2015. “No sabes que arrepentida estoy porque además nunca dejas contenta a la gente”.

“Apoco crees que van a pedir permiso para fumársela (marihuana), todos los chamacos le meten a esa mugre, yo la tengo pero para mis reumas“, expresó con humor ante la petición de que se legalizara el uso de la marihuana en México.

La primera actriz también aconsejó a sus seguidores para reconocer el valor de las mujeres durante la inauguración de su boulevar en un poblado de Veracruz. “No le hagan nada más un día un homenaje a su esposa, su novia, a su madre, a sus hermanas, que esto sea diario. El respeto a su ser amado, a su mamá, amenla siempre, respétenla“.

Doña Carmen se sentía satisfecha de su trabajo y el esfuerzo que hacía para siempre cumplir con los proyectos, así lo declaró durante el homenaje que recibió de parte de “El Museo del Cine Mexicano” por sus 45 años de carrera cinematográfica, donde la actriz recibió un reconocimiento de manos de Miguel Ángel Mancera. “(Me llevo) el trabajo que siempre he hecho con mucho entusiasmo, con mucho cariño y que nunca me quejo de que estoy cansada, que me duele la rodilla, aunque si me duele pero me aguanto“.

