¿Dónde viven los infieles?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¿Dónde viven los más infieles en Estados Unidos? Según investigadores de la Universidad de Minnesota, la ciudad de Miami encabeza la lista de las 20 localidades con más engaños amorosos en el país, seguida por Orlando, Las Vegas, Atlanta y Cincinnati.

Algo que no me sorprende, pues si le preguntas a cualquier mujer en Miami, qué es lo menos que le gusta de la Ciudad del Sol, seguramente va a responder lo complicado que es encontrar una pareja fiel. Como en otras ciudades, hay solteros para todos los gustos, pero la gran mayoría pasa la vida de conquista en conquista, sin desear involucrarse en una relación exclusiva. Otras veces descubres, que el supuesto soltero, realmente es casado y sólo buscaba una aventura fuera de casa.

No es nuevo que la infidelidad va en aumento, tanto por parte de hombres, como de mujeres. Hay traiciones amorosas que ocurren tras años y otras que pasan apenas comenzando una relación. Es precisamente al inicio de conocer a alguien, que podrías observar comportamientos típicos de un engañador.

Señales para detectar a un infiel antes de enamorarte:

Mira a cuanta mujer le pasa por el lado: Si en las primeras salidas, no puede mantener sus ojos sólo en ti, imagínate cómo será cuando no esté a tu lado.

No toma relaciones en serio: Si te dice que no ha tenido ninguna relación larga o formal y solo ha tenido muchas salidas, seguramente no es alguien que pueda prometer lealtad.

Cuán interesado está en saber de tu vida: Se pasa hablando de sus éxitos, su trabajo, sus hijos, su equipo de fútbol favorito o los países que ha visitado y no demuestra gran interés en conocer tus gustos y experiencias. Si en un comienzo no le importa tu mundo, jamás serás parte de su mundo.

Se queja por todo: Si en las primeras citas no está satisfecho con la cena, el servicio del mesero o el lugar que visitaron y critica todo, nunca estará conforme contigo y mirará a otras buscando lo que para él es “perfección”.

Siempre he dicho que la señal más clara para escoger una pareja, está en sentir paz. Si dudas y notas cosas raras, hazle caso a tu sexto sentido e investiga, así evitarás una infidelidad apenas enamorándote.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/