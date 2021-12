Jacky Bracamontes cuenta cómo está viviendo el Miss Universo desde Israel y qué tanto puede ver a Adamari López

Exclusiva

Jacqueline Bracamontes está en Israel para conducir el certamen de Miss Universo, la 70ª edición de la competencia, para Telemundo, junto al actor y reciente juez de Así se Baila: Cristian de la Fuente. Y recuerda que el Miss Universo que se transmitirá en vivo desde Eilat, Israel, este domingo 12 de diciembre a partir de las 3pm este / 2pm centro / 1pm pacífico.

Para la actriz, modelo y conductora de televisión estar en este certamen como conductora no es nuevo, después de que dejara el mundo de la actuación se ha consagrado como una de las mejores conductoras de televisión en habla hispana. Aunque tuvo su regreso a la pantalla chica en “La Suerte de Loli”, junto a Silvia Navarro, durante este 2021. Sin embargo, más allá de este hecho, en la actualidad su rol como conductora de televisión es lo que la ha consagrado en la televisión en los últimos años.

Ahora en exclusiva para El Diario de Nueva York, Jacky nos cuenta cómo se están preparando junto a Cristian de la Fuente para la conducción de este cértamen, cómo se están enfrentando al cambio de horario, y qué tanto logran ver a Adamari López y así muchos detalles más.

Jacky, gracias a Dios este ha sido un año de mucho trabajo y muchísimos éxitos para ti: volviste a las telenovelas y has tenido en tu poder la conducción de grandes proyectos. ¿Cómo te sientes sabiendo todo esto, estando ahora y de nuevo en el Miss Universo?

Jacky: Muy agradecida. Feliz. Bendicida. Muy contenta de ser parte de la familia de Telemundo. De tener la fortuna de estar al frente de estos proyectos tan lindos, que son tan especiales para mi. En el caso de la actuación tenía mucho tienmpo sin actuar, y como que era mi sueño regresar con un proyecto como éste. Y la Suerte de Loli fue un regalazo de la vida, y ojalá vengan más. Y por otra lado, imagínate “Así se Baila”, “Latin AMA´S”, y ahora de nuevo Miss Universo, son proyectos de los cuales estoy enamorada. Podría llamarse como que no estoy trabajando. Es algo que amo tanto, que para mi ni siquiera es trabajo. No puedo decir otra cosa más que muy agradecida.

¡El Miss Universo en Israel! ¿Qué tal el cambio de horario para ustedes allá?

Jacky: Sí, cuando me dijeron que iba a ser en Israel no me lo podía creer, pues porque nunca me ha tocado venir para acá. No he tenido chance de conocer mucho, pero lo poco: la gente divina. La gente espectacular. Ha sido una muy linda experiencia. El cambio de horario, son siete horas de diferencia con Miami. Entonces por un lado me ha costado trabajo, pero por otro no me quiero acostumbrar tanto porque el Miss Universo nos va a tocar de madrugada acá, para poder salir en una hora normal allá en Miami. Trato de dormirme muy tarde, pero luego cuando me tocan ensayos temprano ese es el problema, llego bostezando. Pero no importa, es parte del trabajo.

¿Cómo se están preparando para la conducción de este gran evento de belleza?

Jacky: Precisamente nos estamos preparando ensayando mucho, ya tuvimos lectura del guión, ya estuvimos en el lugar del evento, ensayando adonde nos vamos a posicionar. Ensayo con cámaras. Siempre he dicho que este es uno de los proyectos más difíciles que me ha tocado conducir, porque nosotros no llevamos el ritmo, estamos siguiendo la conducción en inglés, es una traducción simultánea de lo que va a estar diciendo Steve Harvey. La verdad no es nada fácil, pero le estamos echando todas las ganas para que salga súper, súper bien.

Junto a Adamari López estuvieron compartiendo en la producción de Así se Baila y ahora los tres -con Cristian de la Fuente- están allá, preparándose para diferentes roles, sí, pero ¿qué pasó cuando se enteraron que después de Así se Baila estarían juntos, en un nuevo proyecto, aunque sea para algo más corto de tiempo?

Jacky: Buenos, Cristian y yo ya sabíamos desde hace mucho tiempo, casi, casi desde que empezó Así se Baila, nos dijeron que nosotros íbamos a ser los conductores del Miss Universo, entonces ya sabíamos y estábamos muy contentos. Pero lo de Adamari ya fue más cerca del final, así que festejamos muchísimo y sabíamos que Carlitos Adrián iba a estar acá, ya sólo falta Mariana, para tener al equipo perfecto de Así se Baila, pero bueno, no le tocaba a ella. A parte Mariana quería estar cerca de su familia, así que por algo pasan las cosas. Pero muy contenta. Adamari casi no la hemos visto porque a ella la traen VIP como jurado, en otras actividades de las de nosotros, pero las pocas veces que la hemos visto hemos compartido con ella, con mucho gusto. Hemos cenado, hemos platicado, compartido experiencias. Pues agradecida de que estos casi todos, la familia de Así se Baila, acá en Israel.

Hay que señalar que todos aquellos que quieran seguir la competencia más de cerca, pueden hacerlo a través de Telemundo.com/missuniverso, ahí pueden continuar votando por su candidata favorita, además de obtener acceso a un contenido exclusivo desde bastidores con entrevistas, además de poder accesar y poder apreciar una galerías de fotografías de las participantes.

