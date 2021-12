Critican el paso de Adamari López en el Miss Universo 2021 y le dicen cosas feas, pero sus fans no la dejan perecer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López está viviendo un excelente momento en su vida profesional. La estrella de Telemundo acaricia las mieles del exito en sus plataformas digitales: Facebook, YouTube e Instagram. Millones de seguidores están pendientes de cada paso que da, tanto a nivel profesional como personal.

En el ámbito profesional se mantiene como una de las conductoras principales de Hoy Día. Pero además se estrenó como juez en el programa “Así se Baila” y hoy es jurado en el certamen de belleza más importante del mundo: el Miss Universo 2021. Sobre su paso en esta edición se está diciendo mucho, desde que es un orgullo verla ahí representando a la comunidad latina, hasta que no necesariamente sabe qué hacer ahí o que no tiene las credenciales suficientes para ejercer como juez en un concurso de belleza. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

En la página de Instagram están felicitándola y atacándola, casi por igual. “Pero que sabrá ella de Miss universo ? Bueno yo igual no se nada”, comentan varios. Mientras que otros la están señalando por haber llevado un vestido que dejó a la vista la flacidez de su vientre.

Y es que ahora que está más delgada, en efecto, la piel de su vientre no se ve tersa. Marcas de la pérdida de peso son evidentes. “La cintura está flácida”, señalaron unos. Y comentan que no era necesario que se expusiera de esa manera. Otros aseguran que alrededor de la cintura de Adamari hay una tela transparente que se le arrugó y que dejó esa visión sobre su piel. Mientras que otros la defienden a capa y espada asegurando que se ve preciosa, sea como sea. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

