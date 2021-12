Con ayuda del Checo Pérez: Max Verstappen se consagra campeón de la F1 de manera épica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se proclamó este domingo, por primera vez, campeón del mundo de Fórmula 1, tras ganar en el circuito de Yas Marina el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que su gran rival, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó segundo y el español Carlos Sainz (Ferrari), tercero; y que se resolvió de forma alocada y emocionante, en la última vuelta.

Verstappen, de 24 años de edad, quien salió desde la pole position, se convirtió en el primer piloto de los Países Bajos en ganar el Mundial y el primero en hacerlo con un motor Honda, desde que lo hiciera por última vez en 1991 y con un McLaren el mito brasileño Ayrton Senna, que ganó tres Mundiales para Brasil.

Hamilton, de 36 años de edad, lideraba la prueba hasta que, a falta de cinco vueltas, el accidente del canadiense Nicholas Latifi (Williams) provocó la entrada en pista del coche de seguridad. La carrera se relanzó a falta de un giro; y Verstappen, con neumático más fresco, adelantó al siete veces campeón del mundo y se aseguró su primer título.



A hugely dramatic final race of 2021 😮



Al acabar tercero este domingo, Sainz firmó su sexto podio en la F1, el cuarto con Ferrari; y ascendió dos plazas, para acabar quinto el Mundial, el mejor resultado de toda su carrera, en su mejor temporada en la categoría reina.



