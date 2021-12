El Ayuntamiento y todo New York se vistieron de azul para homenajear al NYCFC por ganar la MLS Cup [Video]

Día especial en la ciudad de New York con sus campeones de la MLS. El New York City celebró su primer campeonato de la MLS Cup en el Ayuntamiento de la ciudad acompañado por el alcalde Bill de Blasio.

Los dirigidos por Ronny Deila siguen recibiendo homenajes y vítores por una ciudad necesitaba de gestas deportivas. Y llegó el conjunto celeste a regalarles un trofeo que se la hacía esquivo a New York, ya que el Red Bulls tampoco pudo conseguirlo.

"Football is nothing without you – the supporters. Thank you. You have been there all the way." 💙🗽 #ForTheCity pic.twitter.com/AilhYXmY0w — New York City FC (@NYCFC) December 14, 2021

De Blasio le presentó las llaves de la ciudad a los jugadores del primer plantel del NYCFC y para ser más memorable la cita, el equipo tocará la campana de cierre de mañana en la Bolsa de Valores de New York, informó el club en una nota de prensa.

El equipo venció 4-2 en penales al Portland Timbers en el Providence Park el pasado sábado y en los últimos dos días el Ayuntamiento se iluminó de City Blue.