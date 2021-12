Presos intentan vengarse de una madrastra que envenenó a un niño de 6 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Emma Tustin, quien se encuentra en prisión acusada de matar a su hijastro de seis años, Arthur Labinjo-Hughes, fue puesta en confinamiento solitario después de que un grupo de internos intentaran asesinarla como venganza al homicidio cometido a un menor de edad.



“Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para protegerla de los ataques (porque) nos guste o no, los funcionarios de prisiones tienen el deber de mantener el orden y el estado de derecho en el interior”, dio a conocer una fuente a The Sun.



La misma fuente señaló que: “En su caso están apretando los dientes para hacerlo, pero ella es un objetivo enorme. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se arriesgue a matarla”.



Emma Tustin, de 32 años, ha comenzado su sentencia mínima de 29 años en la cárcel de Peterborough y su condición de prisionera es muy vulnerable, es decir, que no tiene contacto con otros presos, come, hace ejercicio y se baña solo cuando está acompañada algunos funcionarios.



Además, Tustin está bajo vigilancia constante para asegurarse de que no se autolesione.



De acuerdo con las autoridades, Emma le provocó una lesión cerebral insuperable al pequeño Arthur Labinjo-Hughes en su casa, después de sacudirlo violentamente y golpear repetidamente su cabeza contra la pared.



Después de golpearlo, la madrastra le tomó una fotografía mientras agonizaba en el pasillo y envío la imagen a su padre, Thomas Hughes de 29 años, quien también fue declarado culpable de homicidio involuntario en el Tribunal de la Corona de Coventry por alentar el asesinato de su propio hijo, ya que en uno de los mensajes el hombre le pidió a su pareja que acabar con él.



Reportes oficiales indicaron que Arthur Labinjo-Hughes presentaba 130 lesiones en todo el cuerpo después de ser golpeado, abofeteado y pateado.



El pequeño de seis años también fue envenenado a la fuerza con comidas con demasiada sal, por lo que otros reclusos no han dudo en arrojarle sal mientras se encontraba en prisión preventiva.

