La NFL estableció sus nuevos objetivos de marketing: Ocho países tendrán presencia de los equipos

La NFL se ha fijado en España, México y Brasil como claros objetivos para expandirse comercialmente, siguiendo la estrategia e iniciativa planteada por The International Home Marketing Area.

México será el país donde mayor esfuerzo pondrán, puesto que asignaron un total de nueve equipos, mientras que en España estarán dos y uno más en Brasil. Allí estarán durante un mínimo de cinco años, dependiendo del mercado de cada país, buscando entre otras cosas, patrocinios corporativos.

The @NFL has announced the International Home Marketing Area teams and markets pairings



📷: @NFL pic.twitter.com/Cm6yuk3zPA — Sportico (@Sportico) December 15, 2021

Los clubes que estarán intentando establecer relaciones en México, serán los Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams y Arizona Cardinals.

Por su parte, en España se establecerán los Chicago Bears y los Miami Dolphins. Mientras que en Brasil estará el equipo de Miami.

“Esta importante iniciativa permitirá a los equipos de la NFL desarrollar relaciones directas significativas con fanáticos de la NFL en otros países, impulsando el crecimiento global. Estamos muy complacidos con las propuestas de los equipos”, argumentó el vicepresidente ejecutivo de estrategia y crecimiento de la NFL, Christopher Halpin.

A su vez, George McCaskey, presidente de los Bears, afirmó estar satisfecho de poder participar en la expansión de la marca de su equipo en España.

“Ser adjudicados por la liga en The International Home Marketing Area a España es un honor. Nos apasiona tener la oportunidad de hacer crecer nuestro juego en el extranjero y consolidar una sólida base de aficionados a los Chicago Bears”, expresó McCaskey.

Cabe recordar que los Bears y los Cowboys fueron los primeros equipos que jugaron un American Bowl en Europa. Fue en 1986 en el estadio de Wembley y el pulso lo ganó Chicago.

La iniciativa también incluye a Inglaterra donde fueron asignados Jaguars, Vikings, Jets, 49ers, además de Dolphins y Bears; Alemania con Panthers, Chiefs, Patriots y Buccaneers; Australia y China con Los Angeles Rams; y Canadá con Vikings y Seahawks. We’ve been awarded the international marketing rights to the United Kingdom as part of the NFL’s International Home Marketing Area initiative.



📰 https://t.co/gqUa2lxeFy pic.twitter.com/7Bd7780ceG— New York Jets (@nyjets) December 15, 2021

Este programa iniciará a partir del 1 de enero de 2022.

