¡Spoiler! Se revela lo que le pasó a Samantha Jones en el reboot de ‘Sex and the city’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El regreso de Carrie Bradshaw y compañía ha causado una gran expectación y los fans se dividen en dos grupos: los que devoran cada pequeño detalle que se filtra de la serie, y los que están hartos de que las fotos que los paparazzi toman casi a diario de las protagonistas durante el rodaje les estropeen las sorpresas que tiene preparada la historia.

Cualquiera que pertenezca a este segundo grupo, debería dejar de leer a partir de aquí porque a continuación se incluyen spoilers.

¿Cómo explicarán la ausencia de Samantha en el guion de ‘And Just Like That’?

La ausencia de Kim Cattrall en el papel de Samantha Jones se confirmó hace meses, pero lo que no estaba claro hasta ahora era cómo se explicaría esto en el reboot de ‘Sex and the City’ titulado ‘And Just Like That’.

Pues bien, según la información que ha obtenido el periódico Daily Mail, la trama revelará que Samantha se mudó a Londres hace tiempo, donde continúa con su exitosa carrera, y por eso ya no forma parte del día a día del grupo integrado por Carrie, Miranda y Charlotte.

Por otra parte, Carrie y Samantha habrían protagonizado tiempo atrás una discusión que les llevó a perder el contacto.

Se trata de un caso en el que la ficción imita claramente a la vida real, porque Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall tampoco mantienen precisamente una relación cordial, aunque Kim es quien se ha mostrado más dispuesta a airear sus diferencias en público.

Sin embargo, parece que su pelea podría tener un final feliz. Hacia el final de la temporada Carrie decidiría tenderle una rama de olivo a Samantha realizando algún tipo de gran gesto para demostrarle lo mucho que la ha echado de menos.

Esta opción deja además abierta la puerta a un posible regreso de Cattrall en la segunda temporada, que ya se confirmó, en vista de que los productores siempre han insistido en que estarían encantados de darle la bienvenida de nuevo, así como el público que pide a gritos que vuelva.

‘And Just Like That’ se estrenará el próximo 9 de diciembre por HBO Max con dos episodios. Los ocho episodios restantes se estrenarán semanalmente los jueves.

Aquí te dejamos el tráiler oficial

Sigue leyendo: Reboot de ‘Sex and the City’ encontró el reemplazo de Samantha Jones ¿de quién se trata?

– “Sé cómo me veo, no tengo otra opción”: Sarah Jessica Parker se defiende tras las duras críticas que ha recibido debido a su envejecimiento

– El reboot de ‘Sex and the City’ abordará temas relacionados con la discriminación racial