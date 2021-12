Perro salva la vida de bebé de 9 meses que dejó de respirar; alertó a sus padres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un perro salvó la vida de una bebé de nueve meses en Connecticut, luego de alertar a sus padres de que la menor había dejado de respirar.

Jeff y Kelly Dowling detallaron a medios locales que el perro de la raza Boston terrier, llamado Henry, comenzó a actuar de forma extraña, irrumpiendo constantemente en la habitación de la menor y despertándola.

“Él estaba dando cabezazos para abrir la puerta, entrar en su recamara y quedarse allí“, narró la madre de la bebé Good Morning America. “Y cada vez que lo ahuyentaba, volvía a entrar tan pronto como yo le daba la espalda”, añadió.

El comportamiento extraño del perro de ocho años intrigó a los padres, quienes fueron a averiguar qué sucedía con la menor.

Al llegar a la habitación descubrieron que la bebé, que estaba resfriada, había dejado de respirar.

“Ella comenzó a ponerse azul y rígida y realmente no podía, no podía tomar aire, no podía obtener oxígeno”, detalló Kelly Dowling.

La oportuna acción del héroe de cuatro patas dio tiempo para que los Dowling llevaran a su hija al hospital, donde los médicos pudieron limpiarle las vías respiratorias oportunamente.

“Pasamos la noche en el hospital. No sé qué hubiera pasado si él no la hubiera despertado. No merecemos a los perros.”, publicó en redes la agradecida dueña de Henry.

También indicó que la bebé ya está mucho mejor y que ya se encontraban en su casa, destacando la valentía de Henry quien los esperó en su hogar pese a temerle a la oscuridad. Asimismo, agradeció los buenos deseos que las personas les han enviado.

Como muestra de agradecimiento por la heroica acción, los dueños de Henry no dudaron en “malcriar un poco de más” a su mascota, permitiendo que duerma con ellos en la habitación y “asegurándole un bistec en el futuro”.

