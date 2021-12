Shaquille O’Neal y sus caprichos: conoce en qué gasto su primer millón de dólares está carismática estrella de la NBA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Shaquille O’Neal plasmó una exitosa carrera en la NBA. Sus grandes logros lo llevaron a ganar exorbitantes cantidades de dinero. Hoy, “Shaq” es un hombre de negocios y uno de los deportistas más ricos del Estados Unidos, pero este presente pudo haber sido otro completamente distinto si seguía actuando como aquel chico de 20 años de edad que ganó su primer millón de dólares.

“Mi agente me llamó y me dijo ‘Oye, tienes un millón de dólares’. En mi cabeza era todo muy simple y no tuve en cuenta los impuestos. Siempre quise un elegante Mercedes-Benz. Entonces fui al concesionario y compré uno”, recordó el ex jugador de Los Ángeles Lakers en el podcast Earn Your Leisure.

Ahora bien, aquel auto le costó solo $150,000 dólares. Pero el problema estuvo en que Shaquille O’Neal le compró otro igual a su padre, uno más a su madre y comenzó a comprarse objetos costosos por doquier, pero una llamada del banco le hizo entrar en razón.

“Entonces hice lo mismo con los chicos de mi barrio. Compré anillos, diamantes, pendientes y un par de días más tarde me llamo el gerente del banco y me dijo ‘Te he seguido y probablemente serás un jugador fabuloso y ganarás mucho dinero. Pero conozco a muchos que cuando terminan de jugar no tienen nada. No quiero que sea así”, relató O’Neal.

Sin embargo, esto marcó un punto de inflexión en su carrera. En aquel momento, la ex estrella de la NBA vio su cuenta bancaria y de aquel millón de dólares solo quedaban $60,000 dólares. A partir de ahí la mentalidad de Shaquille O’Neal cambió hasta el punto de convertirse en una máquina para los negocios luego de que finalizó su carrera.

“Cuando estaba cerca de retirarme miraba a mi alrededor y pensaba, ‘¿cómo es que Michael Jackson y todos estos tipos viven para siempre?’ Me puse en contacto con varias empresas dedicadas a la gestión de este tipo de derechos de imagen y propiedad intelectual y compraron mi marca por mucho dinero. Así que tome la mitad de ese dinero y lo volvía a invertir. Ahora soy el número dos de la compañía”, concluyó el excéntrico ex basquetbolista. View this post on Instagram A post shared by DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

