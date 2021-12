Eduardo Verástegui da positivo a Covid-19 tras proclamar en más de una ocasión su postura antivacunas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de proclamar en más de una ocasión su postura antivacunas, el actor y empresario Eduardo Verástegui anunció este lunes en redes sociales que dio positivo a coronavirus.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva“, señaló la estrella de telenovelas en su cuenta oficial de Twitter.

“Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”.

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 20, 2021

Varios de sus seguidores le mostraron su apoyo y empatía, mientras que muchos otros se vieron más escépticos respecto a la efectividad de las pruebas PCR, enfatizando la postura antivacunas de Verástegui.

Sin embargo, el histrión se mantuvo firme con su mensaje, y siguió abordando el tema con buen ánimo.

Familia querida, el Rosario es nuestra fuerza y Dios es nuestra seguridad. Gracias, por su compañía y sus palabras de aliento. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos vemos en cada Rosario!— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 20, 2021

En varias ocasiones durante la pandemia de coronavirus, Verástegui tomó sus redes sociales para expresar sus críticas respecto a las vacunas.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”, declaró en su momento el actor.

