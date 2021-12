Procter & Gamble retira del mercado más de 30 shampoos secos por posible sustancia cancerígena

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana Procter & Gamble, una de las grandes multinacionales a nivel mundial y que comercializa todo tipo de productos relacionados con el cuidado e higiene personal, informó que ha decidido retirar del mercado, voluntariamente, más de 30 shampoos y acondicionadores.

Procter & Gamble indicó que dicha acción se ejecutó luego de que tras una rigurosa inspección se encontrara benceno en varios productos de la empresa.

Recordemos que existen diversos estudios que afirman que el benceno es una sustancia cancerígena y que los seres humanos pueden desarrollar dicha enfermedad tras una exposición prolongada a la misma.

Qué es el benceno, la sustancia peligrosa detectada en shampoos de Procter & Gamble

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro cuando está a temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas, y en la gasolina.

El benceno se produce tanto en procesos naturales como artificiales. Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente de benceno producido en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases de volcanes y los incendios forestales.

Los seres humanos se exponen al benceno, generalmente, por respirar aire que contiene dicha sustancia química. Quizá son los empleados de las industrias que lo producen o lo usan son quienes más están expuestos a los niveles más altos de esta sustancia química.

El benceno puede encontrarse en los cigarrillos, en pegamentos, productos de limpieza y algunos otros para quitar pintura.

La exposición al benceno podría aumentar el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre.

Además de que el benceno está relacionado a algunos tipos de cáncer, también si hay exposición directa con los ojos, la piel o pulmones, puede llegar a causar lesiones e irritación en tejidos.

Diversos productos de las marcas Pantene, Aussie, Herbal Essences, Hair Food, Old Spice y Waterl<ss son los que se han visto afectados ante la acción ejercida por parte de P&G. Aquí te dejamos una lista de algunos shampoos y acondicionadores que quizás uses y tengas en casa:

* Waterl<ss Dry Conditioner Weightless Smooth, 3.6oz.

* Waterl<ss Dry Conditioner Instant Moisture, 3.6oz.

* Waterl<ss Dry Conditioner Weightless Smooth, .98oz.

* Waterl<ss Dry Conditioner Instant Moisture, .98oz.

* Pantene Sultry Bronde All in One Luxury Mist, 4.9 oz.

* Pantene Smooth Talker Dry Conditioning Oil, 3.9oz.

* Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist, 3.9oz.

* Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist, 3.9oz.

* Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist, 1.0oz.

* Pantene Gold Series Instant Nourishing Spray, 4.9oz.

* Aussie Smooth Vibes Dry Conditioner, 4.9oz.

* Aussie Petal Soft Dry Conditioner, 4.9oz.

* Aussie Sleekend Warrior Dry Conditioner, 4.9oz.

* Herbal Essences Blue Ginger Refresh Dry Shampoo, 4.9oz.

* Herbal Essences White Grapefruit & Mint Dry Shampoo, 4.9oz.

* Herbal Essences White Strawberry & Sweet Mint Dry Shampoo, 4.9oz.

* Herbal Essences Cucumber & Green Tea Dry Shampoo, 4.9oz.

* Herbal Essences Cucumber & Green Tea Dry Shampoo, 1.7oz.

* Pantene Dry Shampoo No Water Refresh, 4.9oz.

* Pantene Dry Shampoo Sheer Volume, 4.9oz.

* Pantene Never Tell Dry Shampoo, 4.2oz.

* Aussie After Hours Dry Shampoo Texture Spray, 4.9oz.

* Aussie Tousle Hustle Dry Shampoo, 4.9oz.

* Aussie Bounce Back Dry Shampoo, 4.9oz.

* Aussie Clean Color Protect Shampoo, 4.9oz.

* Aussie Clean Texture Dry Shampoo, 4.9oz.

* Aussie Clean Volume Dry Shampoo, 4.9oz.

* Waterl<ss Dry Shampoo No Residue, 3.7oz.

* Waterl<ss Dry Shampoo No Residue, 1oz.

* Hair Food Coconut Dry Shampoo, 4.9oz.

* Old Spice Fiji Dry Shampoo, 4.9oz.

* Old Spice Pure Sport Dry Shampoo, 4.9oz.

Hasta el momento, P&G indicó que no ha recibido notificación alguna respecto a algún “evento adverso” relacionado con alguno de los productos que ha retirado del mercado.

