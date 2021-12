Tom Holland y Zendaya rompieron la regla de no enamorarse mientras trabajaran juntos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A estas alturas, el romance de Tom Holland y Zendaya es el secreto peor guardado de la meca del cine. Aunque ellos siguen negándose a confirmar que sean algo más que compañeros de reparto, su buena química sobre la alfombra roja y las fotos besándose que les tomaron los paparazzi hace meses demuestran que su romance en la ficción ha dado pie a otro en la vida real.

Irónicamente, ese era el mayor temor de los creadores de las nuevas películas de Spider-Man: que sus dos estrellas se enamoraran en el set de rodaje. De hecho, la principal productora de las entregas del superhéroe a largo de la última década les aconsejó que no cruzaran la línea que separa lo personal de lo profesional.

“Cuando les dimos el papel, me los llevé a un aparte, por separado, y les di una charla. Les dije: No lo hagan. No vayan por ahí“, ha revelado Amy Pascal en declaraciones al New York Times.

Su consejo surtió el mismo efecto con Tom Holland que con los anteriores hombre araña. Tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield se enamoraron de sus compañeras de reparto y, en el caso del segundo de los dos actores, al final acabó manteniendo una relación de cinco años con Emma Stone. El romance de Tobey y Kirsten Dunst se acabó antes de que empezaran a rodar la segunda secuela, pero ellos supieron dejar de lado sus diferencias para comportarse como verdaderos profesionales, según aseguró en 2007 Sam Raimi, que les dirigió en las tres películas que protagonizaron juntos. View this post on Instagram A post shared by Official Marvelous Library (@marvelouslibrary)

