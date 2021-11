Tom Holland y Zendaya confirman su relación sentimental… más o menos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La buena química que derrochan en pantalla Tom Holland y Zendaya ha dado pie a un sinfín de rumores acerca de su supuesto romance en la vida real desde que aparecieron juntos en la primera película de ‘Spider-man’ que protagonizó el actor británico, pero no fue hasta el pasado mes de junio cuando quedó claro que eran algo más que amigos después de que unos paparazzi les fotografiaran besándose en el interior de un coche en Los Ángeles.

Ninguno de los dos quiso pronunciarse entonces al respecto: lo máximo que hizo Holland fue desearle un feliz cumpleaños a su compañera de reparto refiriéndose a ella como ‘Mi MJ’, su personaje en la ficción. Sin embargo, ahora que ambos están empezando la promoción de la próxima entrega del superhéroe de Marvel, resulta casi imposible que eviten las preguntas sobre su supuesto romance y el intérprete ha decidido responderlas de una vez por todas para intentar de acabar con la curiosidad que generan.

Lo cierto es que él ha conseguido decir mucho sin aclarar nada asegurando que sintió que le habían robado su intimidad cuando vio aquellas fotos y que no puede hacer más comentarios porque se trata de una historia que comparte con Zendaya, de la que no puede hablar si ella no está presente.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho pasa a ser ahora un momento que se comparte con todo el mundo”, ha lamentado en una entrevista a la revista GQ.

“Siempre me he empeñado en mantener mi vida privada en privado, porque de todos modos ya tengo que compartir gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos un poco como si nos hubieran robado de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparados. Es solo que no queríamos hacerlo”.

Zendaya solo ha querido añadir que amar a alguien -no ha especificado a quién- es algo sagrado y especial: “Cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos”.

Sigue Leyendo:

Tom Holland y Zendaya rompen el silencio sobre su romance: “Sentimos que nos robaron nuestra privacidad”

‘Spider-Man: No Way Home’: se filtran imágenes del film que podrían cambiar el desenlace de la historia

Zendaya respondió a los rumores sobre su romance con Tom Holland