5 platillos navideños tradicionales en México

Navidad es una de las celebraciones que más esperan los mexicanos, como en cada lugar del mundo en México se tienen costumbres y tradiciones particulares. Sobre todo cuando se trata de comida, es bien sabido que la gastronomía mexicana es famosa por su riqueza. Además, las celebraciones navideñas en México inician con las icónicas posadas y se siguen con cálidas reuniones familiares en las cuales la estrella de todos los eventos es la suculenta comida. Si bien los platillos mexicanos suelen variar de acuerdo con las regiones de la República Mexicana, hay 5 clásicos que no pueden faltar en una típica mesa navideña mexicana.

1. Bacalao a la Vizcaína

Uno de los platillos más emblemáticos de la mesa mexicana cada Navidad es el bacalao a la vizcaína, que aunque no es una creación de origen mexicano forma parte indiscutible de las tradiciones gastronómicas. Es un plato que nació en España, se ha convertido en uno de los clásicos de la gastronomía vasca y fue una receta que fue traída a México con el fin de conservar sus tradiciones. Se sabe que desde el Virreinato ya se preparaba con ingredientes como tomates y chiles sin picor, su ingrediente principal es el bacalao en salazón y es una receta que posteriormente fue adaptada a la cocina mexicana agregando más ingredientes locales. Al igual que los romeritos, el bacalao no solo es un plato común en la cena de Nochebuena, sino también para el recalentado.

2. Tamales

Los tamales son uno de los platillos típicos más icónicos de la gastronomía mexicana y no son exclusivos de la temporada navideña, de hecho son tan importantes que viven todo el año y se encuentran disponibles en cualquier esquina. Lo cierto es que en la mayoría de los hogares en Mexico, los tamales no pueden faltar en Navidad. Son un delicioso y accesible platillo de origen prehispánico que se preparar con una base de masa de maíz y se rellenan de diferentes guisos, vegetales y salsas; incluso pueden ser dulces con relleno de frutas, nueces o mermeladas. Son envueltos en hojas vegetales, comúnmente de maíz o de plátano y cocinados al vapor. Los ingredientes y la forma de preparación suele variar, según las tradiciones familiares o las costumbres regionales. View this post on Instagram A post shared by Cocina Vital (@cocinavital)

3. Ensalada de Manzana

La ensalada de manzana es una de las guarniciones más gustadas en México, y sin lugar a dudas el más fiel acompañamiento del rey de la noche: el pavo o lomo de cerdo. Su combinación de ingredientes y cremosa textura es irresistible para muchos y lo mejor de todo es que es muy fácil de preparar y bastante económica. La receta tradicional se elabora con manzanas, piña, nueces, pasas, uvas y crema. Un clásico que no puede faltar y que le encantará a toda la familia, sobre todo a los niños. Además, se sirve fría por lo que es muy práctico elaborarla con anticipación. View this post on Instagram A post shared by Cocina Vital (@cocinavital)

4. Ponche navideño

El ponche navideño es una de las bebidas más tradicionales de la cocina mexicana y la estrella de las posadas, y celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se trata de una cálida y reconfortante bebida que se elabora a base de una selección de frutas de temporada que además benefician al sistema inmunológico: cañas de azúcar, tejocotes, guayabas, manzanas, jamaica, tamarindo y especias son los ingredientes fundamentales. Se sirve en tarritos de barro con abundante fruta y en muchos hogares suelen agregar “piquete” es decir alcohol, lo más popular es un toque de tequila o mezcal. View this post on Instagram A post shared by Cocina Vital (@cocinavital)

5. Romeritos

Los romeritos es un platillo típico de la cocina mexicana e infaltable en la cena navideña, sin lugar a dudas el elemento que los hace muy mexicanos es el uso de mole. Su ingrediente principal son las hojas de romero, que es un tipo de quelite, asado con mole y acompañados de papas cambray, nopales y camarones secos. También es parte del clásico recalentado del 25 de diciembre, en donde se acostumbran comer ricas tortas de romeritos. Son un platillo que tiene sus orígenes en época prehispánica, formaban parte de la dieta de los aztecas, considerado un platillo muy nutritivo y lleno de virtudes. View this post on Instagram A post shared by Chef Oropeza (@chef_oropeza)

