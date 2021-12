Lis Vega luce sus atributos en topless y leggins semitransparentes desde un balcón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lis Vega sigue acumulando likes y piropos en su cuenta de Instagram gracias a que frecuentemente comparte publicaciones impregnadas de erotismo y sensualidad para deleitar la pupila de sus seguidores.

Este miércoles, la actriz y cantante subió un par de fotos en las que aparece posando en un balcón, luciendo sus atributos en topless y enfundada con unos ajustados leggins semitransparentes de una famosa marca, que hicieron resaltar a la perfección sus torneadas piernas y caderas.

“En este bello día mantén tu vibración alta 🕉 Se suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te vuelva rencoroso, no dejes que la amargura le quite la paz y la calidez a tu ALMA, la nobleza a tu CORAZON. #sinmiedo #LAPOETADELOURBANO”, escribió la cubana en las imágenes donde los comentarios halagadores no se hicieron esperar.

“Divina 😍😍”, “Eres bella, auténtica y admirable. Con solo ver tus fotos me alegras el día 😙🤗” y “Mamacita hermosa 🖤💛”, son algunos de los piropos que recibió la también vedette y bailarina.

En otra publicación, Lis Vega hizo alarde de su curvilínea figura, bailando al ritmo del tema ‘Mírame’, donde se le puede apreciar usando otros candentes leggins color azul y unas botas altas negras.

