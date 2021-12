Mariah Carey crea ‘challenge’ navideño que te hará ganar dinero: El primer lugar se llevará $50,000

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Navidad es la época favorita del año de Mariah Carey, y no solo porque cada mes de diciembre vuelva a ganar una pequeña fortuna con su canción ‘All I Want For Christmas’. La diva de la música se ha propuesto repartir un poco del espíritu festivo que a ella le sobra a través de la plataforma Snapchat, creando un nuevo reto o ‘challenge’ llamado Spotlight.

Para participar en este concurso, los usuarios de la plataforma deben grabar un vídeo versionando de su famoso villancico y desvelar qué es lo que más desean recibir como regalo este período navideño. El ganador se llevará $50,000 dólares, pero también existe un segundo premio de $30,000 y un tercero de $20,000.

La compañía Snap Inc. introdujo los Spotlight Challenges en octubre como una nueva forma de recompensar a los creadores de contenido y, aunque de momento solo está disponible en Estados Unidos, hay planes para introducir esta función en otros mercados. Sin duda, el reclamo de Mariah contribuirá a aumentar su popularidad de cara a esta expansión.



Mariah Carey establece un nuevo récord

Cada año sorprende menos que el tema navideño por excelencia de Mariah Carey, ‘All I Want For Christmas Is You’, sea reproducido hasta la saciedad en anuncios de televisión, el hilo musical de los grandes almacenes, en las casas de los más festivos y hasta en directo gracias a esas galas especiales que, al menos hasta la llegada de la pandemia, obligaban a la cantante a salir de casa.

Sin embargo, después de tantos años –la canción fue estrenada en 1994 y ganó aún más popularidad gracias a la película ‘Love Actually’– este sencillo sigue dando sorpresas, en este caso en los charts estadounidenses. Y es que ‘All I Want For Christmas Is You’ ha regresado al número uno de la lista de éxitos Billboard, un puesto que ya ha alcanzado hasta tres veces en su dilatada historia.

Como era de esperar, Mariah ha reaccionado con mucho entusiasmo a la noticia y no ha tardado en dejar una nota de voz para todos sus seguidores de Twitter. A ellos ha querido darles las gracias de forma especial por el apoyo continuado que le han brindado desde los años noventa, tanto en los buenos como en los malos momentos que le ha dado su azarosa carrera.

Asimismo, en las redes sociales circula ya un vídeo en el que aparecen sus hijos Monroe y Moroccan, así como su pareja Bryan Tanaka, despertando a la intérprete para celebrar con ella semejante hito. Curiosamente, los tres números uno cosechados por ‘All I Want For Christmas Is You’ se han producido de forma consecutiva -2019, 2020 y 2021-, ya que en su primer año en las listas el tema solo llegó al puesto número 12. Su primera entrada en el ‘top ten’ se dio hace no tanto, en 2017.

