Toni Costa dio un sencillo consejo para dejar de trabajar

Toni Costa ha dado un muy sencillo consejo para no trabajar ni un día más en la vida. El bailarín, ex esposo de Adamari López y padre de la pequeña Alaïa, a quien hace unos días le jugó una pequeña y graciosa broma, dio la recomendación en una publicación en su cuenta de Instagram, red social en la que ha cultivado 1.9 millones de seguidores.

“¡Disfruta tu trabajo y verás que en ese momento dejarás de trabajar!”, escribió el bailarín al publicar un reel, este divertido formato de video que se ha popularizado bastante y que su exesposa Adamari López usa bastante, en el que se le ve bailando y disfrutando del momento que deseó compartir con sus más fieles seguidores.

Este comentario y el video de la danza despertó uno que otro gracioso comentario en este post:

“Si en el mío se bailará lo disfrutara”.

“Me encanta la energía y positividad que transmites!, gracias!, felices fiestas sigue adelante”.

“Wow Toni eres tremendo bailarín 🕺 y muy guapo Dios te bendiga mucho siempre cuídate muchísimas felicidades”.

Incluso, hubo quien lo felicitó por se un excelente padre para Alaïa. “Te felicito Tony excelente Padre”, le comentó una usuaria de las redes sociales.

Toni Costa aseguró en una entrevista que pasará las fiestas junto a Adamari López y Alaïa. El bailarín aseguró que por el bien de la pequeña pasarán estos días tan especiales al igual que en otros años: juntos.

“Igual que como hacíamos todos estos años. Vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo”, dijo en la entrevista a Mezcalent.

“Para Navidad, pues bueno, saben que Alaia es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible”, agregó el padre de Alaïa.

Hace algunos días, Toni Costa aseguró que ser padre le cambió la vida y agradeció a sus padres por ser el hombre que es hoy en día.

“¿Me van a decir que esto no es lo más rico del mundo? La vida te cambia por completo cuando eres papá, creces, evolucionas y salen a relucir facetas de uno mismo que desconocías pero que siempre han estado ahí, porque ha sido lo que tú has vivido en tu infancia. Gracias a mis padres por hacerme el padre que soy hoy, sigo aprendiendo para ser para mi hija la mejor versión de mi mismo, te amo tanto @alaia”, destacó en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

