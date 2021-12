Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda, ya tiene nuevo hogar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La venezolana Natasha Araos ha decidido pensar solo en ella y hacer lo que es mejor para sí misma y su hijo, todo esto luego de pasar un año de mucha controversia por su separación del cantante Chyno Miranda.

Recientemente Araos compartió con sus seguidores que había decidido mudarse porque le hacía mal mantenerse en el mismo lugar donde hizo vida con el cantante venezolano.

“Cambio de ambiente y de energía”, dijo Araos a través de su Instagram.

Muchos de sus seguidores le reclamaron porque el nuevo hogar no tenía una vista tan impresionante como la que compartía con Chyno. A eso respondió: “Ustedes no saben cómo yo extraño esa vista del mar, oh Dios mío, y justo esa que era tan espectacular, pero bueno, ahí fue donde yo vivía con Jesús en familia y no me quería quedar en el mismo lugar”.

La vista que tiene ahora es hacia edificios, pero lo importante es que se siente cómoda y podrá criar a su hijo Lucca en un espacio propio.

