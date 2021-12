Aaron Rodgers rompió marca de más pases de TD de Brett Favre en triunfo de los Green Bay Packers

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasador de los Packers Aaron Rodgers rompió este sábado la marca de más pases de anotación en la historia de Green Bay en el triunfo de su equipo 24-22 ante los Cleveland Browns en la semana 16 de la NFL.

Rodgers conectó en el primer cuarto con su receptor Allen Lazard el pase 443 de anotación en su carrera, con lo que dejó atrás los 442 conseguidos por el histórico pasador de los Packers Brett Favre, ganador del Super Bowl XXXI para Green Bay.

En el juego el pasador consiguió tres pases de anotación, lleva 33 en la temporada, y pasó para 202 yardas. Los Packers, 12-3, campeones del Norte de la NFC, se mantienen primeros de la Conferencia, una posición que dará derecho a descansar en la primera semana de postemporada. Los Browns, 7-8, últimos en la División Norte de la AFC, prácticamente están fuera de los playoffs.

En la primera ofensiva Cleveland aprovechó el poder de Nick Chubb, cuarto jugador con más yardas por tierra en la liga, con una anotación que los puso al frente 6-0. El ataque de los Browns fue dominante en acarreos, pero errático al aire y Baker Mayfield sufrió su primera intercepción en su segunda serie.

Aaron Rodgers no perdonó el error y lo capitalizó con un pase a la diagonales para que Allan Lazard diera la vuelta al marcador 6-7. El pasador de Cleveland no aprendió la lección y de nuevo volvió a precipitarse al buscar a un receptor lo que le provocó su segunda intercepción en la contienda.

Rodgers lo aprovechó en el segundo cuarto con otra anotación, 6-14, que consiguió con un envío hacia su arma favorita, Davante Adams, quien en su carrera ha atrapado 66 pases de anotación del portador del jersey número 12.

A la mitad del segundo cuarto Rodgers, aún sentido de la fractura de un dedo de su pie izquierdo sufrió un pisotón lo que le provocó un cojeo constante hasta el final del periodo.

Los Browns reaccionaron en una ofensiva en la que recorrieron 70 yardas. Anotaron con un envío que capturó Harrison Bryant, 12-14. Mayfield cerró su torcida primera mita con su intercepción número tres, que volvió a costar a su equipo siete puntos luego de que Rodgers regresara al terreno para conectar su tercer pase de anotación del día, 12-21, y segundo para Adams. ANOTHER ONE ‼️



Aaron Rodgers gets his third pass TD right before halftime.



(via @NFL)pic.twitter.com/2BX4Feq7dw— SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2021

En el tercer cuarto los Packers ampliaron la ventaja 12-24 con un gol de campo; los Browns replicaron para ponerse 15-24. Cleveland se acercó 22-24 en el último periodo con un pase que recibió Anthony Schwartz, pero al mal partido de Mayfield le quedaba cuerda y en su última serie el pasador cerró con su cuarta intercepción, undécima del año.